Puheenjohtajat saivat käsiinsä hallitusneuvotteluiden euromäärät, mutta Rinne ei hiiskunut luvuista – Tiistaista tulossa ratkaiseva päivä

Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) lupaa hallitusta yhä perjantaiksi, vaikka eurovaalit sitovat puolueita ja niiden puheenjohtajia.

Hallitusneuvotteluja jatkaneet puolueiden puheenjohtajat saivat sunnuntaina käsiinsä taloustyöryhmän raportin.

Raportti sisältää euromäärät, jotka asettavat taloudelliset raamit muiden työryhmien työlle.

Hallitustunnustelija, demarien puheenjohtaja Antti Rinne kieltäytyi kertomasta euromääriä julkisuuteen.

– En nyt käy yksityiskohtia läpi, mutta talouspolitiikassa mentiin tänään merkittävästi eteenpäin, Rinne sanoi.

Runsaat kaksi tuntia kestäneen puheenjohtajien tapaamisen jälkeen Rinne sanoi, että työtä on vielä jonkin verran jäljellä veropolitiikan, työllisyystoimien ja hallitusohjelman rahoituksen suhteen.

Sunnuntaina valmistuneet talousraamit sovitetaan muiden 17:n hallitusohjelmaa valmistelevan työryhmän laatimiin papereihin Rinteen mukaan tiistaihin mennessä.

– Tiistaina siellä on sitten keinoja tavoitteineen ja hintalappuineen, ja ne kaikki ovat silloin puheenjohtajien käytettävissä, Rinne lupaa.

700 miljoonan veronkorotukset?

Sunnuntaista odotettiin ennalta kireää päivää juuri talousraportin vuoksi, mutta vihreiden puheenjohtaja Pekka Haaviston mukaan keskustelut ovat edenneet hyvässä yhteisymmärryksessä.

– Kriittiset asiat ovat varmasti suuret infrastruktuuri-investoinnit, jotka ovat ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta tärkeitä, kuten nopeat junayhteydet, Haavisto sanoi.

Julkisuudessa on puhuttu, että Säätytalolla rustataan ainakin 700 miljoonan euron verokorotuksia.

Veronkorotuksilla oltaisiin rahoittamassa lupauksia esimerkiksi koulutuksen, eläkkeiden ja hoivatyön parannuksiin.

Rkp:n Anna-Maja Henriksson korosti lausunnoissaan sunnuntaina talouden tasapainottamisen tärkeyttä.

– Meille vastuullinen talouspolitiikka on sellaista politiikkaa, joka käytännössä tarkoittaa, että talous on tasapainossa vaalikauden loppuun mennessä, ja että saadaan työllisyysaste kasvamaan.

Rinne lupaa valmista ohjelmaa perjantaiksi

Hallitusohjelma olisi Rinteen sunnuntaisten povailujen mukaan yhä valmistumassa perjantaiksi.

– Jos hyvin käy, pannu vislaa perjantaina. Hallitusohjelmalla on hyvä mahdollisuus tulla silloin valmiiksi, Rinne totesi.

Vaikka ohjelma olisi kasassa perjantaina, hallitusta ei tuolloin vielä Rinteen mukaan muodosteta.

Ennen hallituksen muodostamista Rinne haluaa sen sijaan käydä valmiin hallitusohjelman läpi siihen sitoutuneiden puolueiden kesken kahden päivän mittaisessa "seminaarissa".

– Seminaariin tulevat eduskuntaryhmät mukaan, ja sillä varmistetaan se, että jokainen hallituspuolueiden kansanedustaja on selvillä siitä, mitä on sovittu, ja on valmis viemään sovittuja asioita eteenpäin.

Muiden Säätytalolla puhuneiden puoluejohtajien sanoista kuului vähintään hienoinen epäilys Rinteen lupailemaa aikataulua eli perjantaiksi valmistuvaa hallitusohjelmaa kohtaan.

Epäilykset johtuvat ensi sunnuntaina koittavista europarlamenttivaaleista.

Vaalit mietityttivät neuvotteluaikataulun näkökulmasta etenkin rkp:n Henrikssonia ja vihreiden Haavistoa.

– Nyt on viikko vaaleihin, ja meidän jokaisen puheenjohtajan pitäisi myös osallistua vaalikeskusteluihin, Henriksson totesi.

Rinne: Talousasioita tänään otsikolla "ei ole vaikeaa"

Rinne naljaili Säätytalolle saapuessaan keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän perjantaista ulostuloa, joka hämmästytti muita neuvottelevia puolueita.

– Vaikeaa on, Sipilä tokaisi perjantaina ja sanoi, että neuvottelut etenevät hitaasti ja tavoitteista ollaan vielä kaukana.

Kun asiasta kysyttiin Rinteeltä sunnuntaina, hän tekeytyi ensin tietämättömäksi.

– En tiedä mitä tarkoitatte, Rinne vastasi toimittajille.

Jatkokysymyksiin neuvottelujen vaikeuksista Rinne vastasi myöhemmin Sipilän sanoihin viitaten:

– Tänään käydään talousasioita läpi otsikolla: ei ole vaikeaa.

Hallitusneuvottelut jatkuvat Säätytalolla tänään maanantaina aamuyhdeksältä.