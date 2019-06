Puheenjohtaja Mika Kari: Tiedusteluvalvontavaliokunnassa ei ole mystiikkaa - me valvomme, emme tiedustele

Uutukainen valiokunta pitää keskiviikkona historiansa ensimmäisen kokouksen, jäsenten taustat olivat luupin alla

Eduskunta sai keskiviikkona uuden valiokunnan. Kaikkiaan 11-jäseninen tiedusteluvalvontavaliokunta pitää myöhemmin iltapäivällä ensimmäisen kokouksensa.

Mutta mitä uusi valiokunta tekee?

Sen tehtävä on olla siviili- ja sotilastiedustelutoiminnan parlamentaarinen valvoja. Valiokunta arvioi tiedustelutoiminnan painopisteitä, tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Sen perustaminen juontaa uusiin, viime hallituskaudella hyväksyttyihin tiedustelulakeihin.

Valiokuntaa alkaa johtaa sdp:n kansanedustaja Mika Kari. Hän kertoo tehtävän hiukan kansantajuisemmin.

– Valvomme uuden lain myötä viranomaisille annettua valtaoikeuksia, ja ettei niissä tapahdu ylityksiä. Tärkeä tehtävämme on valvoa kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksia.

Kari toteaa, että uuden valiokunnan työ muotoutuu kokemusten mukaan.

– On tärkeätä löytää yhteistyön mallit valiokunnan ja tiedusteluviranomaisten sekä oikeusvalvojien välille.

Tähän ryhmään kuuluvat oikeuskansleri, tietosuojavaltuutettu sekä oikeusasiamiehet.

Kari tähdentää, että valiokunta ei itse tiedustele, vaan tiedusteluviranomaiset hoitavat tämän puolen.

– Liioin valiokunnan jäsenet eivät käy läpi salaisia rekistereitä, vaan sen tekee tiedusteluvalvontavaltuutettu. Lyhyesti sanoen parlamentaarikot ovat valvojan tehtävässä ja operaation hoitavat virkamiehet.

Tiedusteluun on usein liitetty salamyhkäisyyttä, jopa mystiikkaa.

Kari jatkaa, ettei valiokunnassa ole mitään mystistä, eikä kyse ole salatieteestä.

– Alkava työ perustuu viime kaudella rakennettuun lainsäädäntöön, joka edellinen eduskunta kiirehti.

Uudessa valiokunnassa on 11 jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kaikkien taustat on tutkittu etukäteen. Selvittelytyön teki tietosuojavaltuutettu.

Kari ei vielä tässä vaiheessa arvioinut, paljonko valiokunnalle tulee työmäärää.

– Työt muokkaantuvat varmasti käytännön mukaan. Uskoisin, että ainakin alkuvaiheessa valiokunta istuu säännöllisesti.

Uudet tiedustelulait ovat herättäneet huolta myös kansalaisissa. Mitä sinne sähköposteihin ja puhelinviesteihin oikein uskaltaa kirjoittaa?

Kari rauhoittelee jälleen.

– Kansalaisten oikeudet on turvattu. Kriteerinä on oltava epäily kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta. Sekin on vielä oikeusistuimen takana, eli Helsingin käräjäoikeuden on annettava erillinen päätös siitä, että tiedustelua voidaan tehdä.

Tietosuojavaltuutettuna toimii oikeustieteen kandidaatti Kimmo Hakonen. Hänen toimintakautensa alkoi viime kuun alussa.

Hakonen työskenteli ennen valtuutetun virkaa oikeuskanslerinvirastossa kansliapäällikkönä ja apulaisoikeuskanslerin sijaisena.

Tiedusteluvalvontavaliokuntaan valitti hetki sitten jäseniksi Karin lisäksi kansanedustajia Tarja Filatov (sd), Veronica Rehn-Kivi (r), Riikka Slunga-Poutsalo (ps), Mari Rantanen (ps), Sofia Vikman (kok), Pauli Kiuru (kok), Antti Kurvinen (kesk), Päivi Räsänen (kd), Heli Järvinen (vihr) ja Markus Mustajärvi (vas). Varajäseniksi tulevat Antti Lindtman (sd) ja Hanna-Leena Mattil a(kesk).