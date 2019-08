Puheenaihe: Voiko vesivoimaloita purkaa pohjoisessa?

"Vesivoima on arvokasta säätövoimaa, jota ei kyetä nykytekniikalla korvaamaan".

Tuohan on täyttä potaskaa, suorastaa vale. Säätövoimaa varten meillä on sähköverkot, joita pitkin myös säätövoima siirretään.

Aina tuulee jossakin, auringon säteily on vakio ja ennustettavissa, meillä on jo älykkäät verkot, meille tulee tuulivoimaennusteet, eurooppalaista sähkönsiirron superverkkoa ollaan pian toteuttamassa. Sähkön (energian) varastointia kehitetään jatkuvasti.

Tuollaiset puheet säätövoimasta ovat vain ahneuteen ja röyhkeyteen perustuvaa viivytystaistelua.

Sitäpaitsi vesivoima on niin menneisyyttä, niin menneisyyttä - vanhanaikaista!