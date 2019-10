Puheenaihe: Tarvitaanko pohjoisessa välikauden renkaita? "En usko, että juurikaan muutoksia tapahtuu ihmisten käyttäytymisessä"

Nastoista on testien mukaa hyötyä laadukkaisiin kitkarenkaisiin verrattuna sileällä jäällä yli -10 asteen lämpötilassa, kun renkaat ovat uudehkot ja niissä on n. 200 nastaa. Lumella nastoista ei ole mitään hyötyä, mustalla jäällä ei juuri hyötyä ja alle -10 asteen lämpötilassa jää on liian kovaa ja nastat ei siihen pure.