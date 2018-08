Puheenaihe: Puuttuvatko vanhemmat liikaa opettajien työhön?

Oma kokemus ennemmin toisinpäin. Opettajan nykyään helppo työntää asioita koulusta kotiin Wilman kautta. Ennen koulussa opetettiin lasta ja huolehdittiin jos oli jotain pientä koulussa. Nyt tulee viestiä heti, että pikku niko-petteri ollut vähän rauhaton, kaksi kertaa jo jäänyt läksytkin vuodessa tekemättä, sitten tulee taas merkintää että "häirinnyt" tunnilla (esim. kaverille vastannut kun tämä oli kysynyt), yms. Sitten pitäisi käydä taas juttelemassa jne. Voi se koulukin miettiä esim. miten lasta voi auttaa keskittymään tunnilla, eikä heti syyttää siitä vanhempia ja vaatia kaikenlaista.

Toiset lapset on toki sitten paljon helpompia, vetelevät tuollaisia 8,8 ja korkeampiakin keskiarvoa ohimennen, ollen samalla koulun staroja. Toiset ei. Mutta osin se on opettajastakin kiinni miten tekee ongelmia pikku asioista. Näissäkin tarinoissa eri puolia, kuka tekee mitäkin liikaa ja miksi. Mitä on eri osapuolten rooli vanhemmat vs opettaja?