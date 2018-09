Puheenaihe: Pitäisikö Suomen kansalaisuuteen liittää juhlallinen vala?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa Suomen kansalaisuuden saamiseen.

Hallituspuolue Siniset linjasi tuoreessa maahanmuutto-ohjelmassaan, että Suomen kansalaisuuden saavan henkilön tulisi vakuuttaa uskollisuuttaan Suomen valtiolle ja perustuslaille. Puolueen mukaan tällä tavoin maahanmuuttaja sitoutuisi uuden kotimaansa historiaan, kulttuuriin ja arvoihin. Samantapaiset uskollisuusvalat ovat käytössä muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Ratkaisu äänin 3-2 Suomen kansalaisuuteen pitäisi liittää juhlallinen vala.

Suomen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) mukaan vakuutus voisi olla myös juhlallinen.

– Suomen kansalaisuus ei ole mikään kauppaketjun jäsenetukortti. Kansalaisuuteen liittyy oikeuksia, vapauksia ja velvollisuuksia. Tulijoiden pitää omaksua keskeiset arvomme kuten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet ja sananvapaus.

Ministeri mainitsee hyvänä esimerkkinä Kanadan, jossa maahanmuuttopolitiikka on hänen mukaansa monella tavalla onnistunutta.

– Kansalaisuuteen edellytetään testi ja seremonia. Testissä kysytään perustietoja maan historiasta, poliittisesta järjestelmästä, kansalaisten oikeuksista, vapauksista ja vastuista. Seremoniassa kansalaiseksi hyväksyttyjen on vannottava vala.

Maahanmuuton ja kotouttamisen parissa pitkään työskennelleen Priyanka Soodin mukaan kansalaisuuden saaminen on merkittävä asia maahanmuuttajan elämässä ja siten juhlimisen arvoinen.

– Yhteiskunnan järjestämät juhlallisuudet saavutuksen kunnioittamiseksi ovat ilman muuta paikallaan. Valan vannominen ei sinänsä ole huono idea.

– Samalla, kun uusi suomalainen vannoo uskollisuutta Suomelle, voisi Suomen valtio luvata aina yhdenvertaista kohtelua kaikille kansalaisilleen riippumatta etnisestä alkuperästä tai ihonväristä. Yhdenvertaisuus on kirjattu perustuslakiin, mutta käytännössä sen toteutuminen ei aina ole itsestään selvää.

Raahen kaupunginvaltuutettu Marina Alaperen mukaan (sd.) kaikkia ei voi pakottaa laulamaan samoja virsiä, vaikka ne ovat kauniita.

– Tämä on henkilökohtainen asia ja asumme vapaassa maassa. Mutta maan laki on kirjoitettu kaikkia täällä asuvia varten. Lain noudattaminen ja kunnioittaminen on kaikkien täällä asuvien ja tänne muuttavien velvollisuus. Oletpa sitten poliitikko, maahanmuuttaja tai tavallinen kansalainen. Meitä maahanmuuttajia ei kukaan taluttanut tänne, jokaisella on oma tarina.

Alapere toteaa, että maassa tulee olla maan tavalla omaa kulttuuritaustaa unohtamatta.

– Monikulttuurisuus on rikkaus jos me opimme kunnioittamaan toisiamme!

Oulun kaupungin maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja Jamal Awadin mielestä juhlalliselle valalle ei ole tarvetta.

– Riippuu toki siitä, millainen vala olisi kyseessä. Henkilöt, jotka nykyaikana hakevat Suomen kansalaisuutta ovat jo tutustuneet maan kulttuurin, historiaan ja arvoihin. He ovat myös esimerkiksi osoittaneet kielitaitonsa läpäisemällä kielitestin, jonka Maahanmuuttovirasto vaatii kansalaisuuden saamiseen.

Awadin mukaan kansalaisuutta hakevat henkilöt ovat valinneet Suomen ja ovat jo siten valmiiksi osoittaneet uskollisuutensa maalle.

– Mielestäni juhlalliselle valalle ei ole tarvetta, jos kyse on tällä tavalla ylimääräisestä ja turhasta valasta.

Siirtolaisinstituutin toimitusjohtaja Tuomas Martikainen muistuttaa, että Suomen kansalaisuuden voi saada ilmoitusmenettelyllä tai hakemuksella.

– Ilmoitusmenettely koskee suomalaisten miesten ja ulkomaalaisten naisten aviottomia lapsia, adoptoituja, maassa kauan asuneita nuoria aikuisia, pohjoismaiden kansalaisia ja entisiä Suomen kansalaisia. Muut hakevat kansalaisuutta, jonka ehtoina ovat nuhteettomuus, riittävä asumisaika ja toimeentulo. Joka viides hakemus hylätään. Martikaisen mukaan kansalaisuusvakuutuksia käytetään useissa maissa.

– Juhlallinen sitoutuminen kansalaisuuden mukanaan tuomiin velvollisuuksiin ja oikeuksiin toisi mielestäni arvokkuutta kansalaisuuden myöntämiselle.

Mitä mieltä olet, pitäisikö Suomen kansalaisuuden saamiseen liittää juhlallinen vala? Mitä vala pitäisi sisällään? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.