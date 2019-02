Puheenaihe: Pitäisikö saarnastuolia avata eri alojen asiantuntijoille?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa yhteiskunnallisiin saarnoihin.

Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnassa on alkanut yhteiskunnallisten saarnojen sarja Ajan merkit.

Tuomiokirkon messuissa kuullaan puhetta maailmasta, yhteiskunnasta ja ihmisestä, ja saarnaajina on yhteiskunnallisia vaikuttajia muun muassa Luonnonsuojeluliitosta, Vanhustyön keskusliitosta ja Siirtolaisinstituutista.

Pitäisikö saarnastuolin olla nykyistä avoimempi eri alojen asiantuntijoille?

Raadin ratkaisu äänin 3-2: saarnastuoli pitää avata eri alojen asiantuntijoille.





– Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Saarnan tehtävänä on evankeliumin julistaminen ja opettaminen. Maallistuvassa ajassa raamatullisen opetuksen osuus on kaventunut, Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen viestintäpäällikkö ja Päivämiehen päätoimittaja Olli Lohi pohjustaa kielteistä vastaustaan.

– Eri alojen asiantuntijoiden käyttäminen todennäköisesti suuntaisi saarnoja yhä enemmän ajallisten asioiden esillä pitämiseen ja ajamiseen. Tähän ei mielestäni jumalanpalveluksia tulisi altistaa. Kirkon tehtävänä on pysyä perustuksella, joka sille on annettu.

– Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Ajatus seurakuntalaisten kutsumisesta jumalanpalvelukseen eri tehtäviin on kuitenkin mielestäni tervetullut, Lohi toteaa.

– Vastaus kysymykseen riippuu siitä, miten vastaaja ymmärtää messun merkityksen. Minulle se saarnoineen on ensisijaisesti hengellinen tapahtuma, johon päivänpolttavien kysymysten käsittelyn ei pitäisi kuulua, Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori Jyrki Knuutila toteaa.

– Yhteiskunnallisessa saarnassa puhuja näet saattaa tuoda esille pelkästään omia poliittisia näkemyksiään ja herättää siten ristiriitoja eri poliittisia kantoja edustavien henkilöiden välille, mikä voi vaikuttaa haitallisesti messun hengelliseen luonteeseen, Knuutila lisää.

– Poliittisia ja yhteiskunnallisia asioita voi halutessa pitää esillä muutenkin kirkon tiloissa järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa.

– Yhteiskunnallinen saarnaaja on kirkon jäsen eli kristitty, jollaisena hänet on kutsuttu saarnaamaan meille muille kristityille, Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra ja tuomiorovasti Marja Heltelä taustoittaa.

– Hän saarnaa pyhän evankeliumitekstin pohjalta ja tapaa papin, joka selittää tekstien taustat. Saarnaaja valmistaa saarnan sekä evankeliumin että taustayhteisöönsä liittyvien kysymysten pohjalta, Heltelä kertoo Ajan merkit -sarjasta.

– Lutherin mukaan jokainen kastettu on kutsuttu yleisen pappeuden perusteella julistamaan Jumalan valtakunnan toteutumista. Samaan aikaan toisessa kirkossamme on papin pitämä saarna, joten seurakuntalainen voi valita, ketä haluaa kuunnella.

– Kirkon on syytä terävöittää rooliaan yhteiskunnallisena keskustelijana. Markkinatalous myrkyttää maailman, arvot kovenevat, varakkaimpien verotus kevenee ja yhteisen hyvinvoinnin perusta romutetaan. Ajan henkeä kuvaa vaihtoehdottomuus, oululainen kirkolliskokouksen maallikkoedustaja Tuula Okkonen kuvaa.

– Rakkaus ja oikeudenmukaisuus ovat ainutlaatuinen sanoma, mutta kirkkokin kamppailee ylenkatsetta ja jäsenkatoa vastaan. Kirkko pysyy vetovoimaisena arvovaikuttajana, kun se kiinnittyy aidosti aikaamme ja elämäämme.

– Otetaan siis rohkeasti käyttöön uusia tapoja ihmisten lähestymiseen ja vastuullisemman tulevaisuuden rakentamiseen, Okkonen kannustaa.

– Tällaisen saarnasarjan puitteissa mielenkiintoinen idea. Vanhastaan kirkko oli monella tavalla hyödyllinen kansan kasvattaja. Saarnatuolista on edistetty kansan hyötyä ja hyvinvointia, esimerkiksi viljelykseen liittyviä asioita, Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra Jaakko Tuisku muistuttaa.

– Asiantuntijat voisivat tuoda avartavia näkökulmia uskon ja yhteiskunnan saumakohtiin liittyen. Ylipäätään Raamatun sanoma on yhteiskunnallinen. Profeettojen ääni oli kritiikkiä epäoikeudenmukaisuutta vastaan.

– Tärkeää on, että saarnaajalla on kristillinen vakaumus ja saarnassa käsitellään myös uskon asioita Raamattuun sitoutuen, Tuisku korostaa.

