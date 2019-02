Puheenaihe: Pitäisikö hoitajamitoituksen suuruus sitoa lakiin? – "Tarkoittaa noin 250 miljoonan euron lisämenoja"

Älkääkäpä nyt antako asian mennä vika raiteelle. Nyt muka aletaan puhua lisärahasta valtiolta kun asia on ihan toisin. Nyt pitää nimittäin oikeasti estää hoidosta puuttuvan rahan katoaminen huijareiden , välikäsille ja ulkomaisille pääomasijoitusyhtiöille. Yleensäkin pitää varmistaa sosiaali ja terveydenhuollossa käytettävän rahan pysyminen kotimaassa. On todella epäisänmaallista antaa valtion varojen virrata ulkomaille, rahan pitää jäädä kotimaiseen kiertoon. Lisäksi tulisi selvittää onko mahdollisesti näiden ulkomaisten pääomasijolitusyhtiöiden taustalla suomalaisia poliitikkoja ,vaikuttajia tai heihin kytköksissä olevia veronkiertäjiä ym rikollisia. Varmasti on..