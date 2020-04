Puheenaihe: Pitääkö retkeilyalueita perustaa Suomeen lisää? – "Mitä isompi taajama, sen enemmän on myös ulkoilijoita"

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa retkeilyalueiden määrään ja riittävyyteen.

Koronan myötä suomalaiset ovat lisänneet retkeilyä ja luonnossa liikkumista. Pääkaupunkiseudun luontokohteet täyttyivät jo maaliskuussa ruuhkaksi asti, ja Metsähallitus jopa toivoi, että ihmiset suosisivat luontoliikunnassa lähimetsiä tai vähemmän suosittuja kohteita.

Pitäisikö retkeilyalueita perustaa enemmän ja lähemmäs isoja asutuskeskuksia?

Ratkaisu äänin 5–0: retkeilyalueita pitää perustaa Suomeen lisää.

– Luonnossa liikkuminen on lisääntynyt trendimäisesti jo pidemmän aikaa. Tämä näkyy hyvin myös Metsähallituksen hoitamissa kansallispuistoissa, joiden käyntimäärät ovat lähes tuplaantuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Timo Tanninen kertoo.

Tannisen mukaan luonnossa liikkuminen tuo merkittäviä terveys- ja hyvinvointihyötyjä.

– Mitä lähempänä kotia hyvät luontoalueet ovat, sitä helpommin ja ekologisemmin niissä harjoitetaan retkeilyä ja muuta luontoliikuntaa.

– Lähellä olevat retkeily- ja virkistysalueet ovat myös tärkeitä lasten ja nuorten luontosuhteen rakentamisen kannalta, Tanninen lisää.

– Retkeily on partiotoiminnan ydintä. Oulun lähialueella on retkeilyalueita, mutta niitä voisi olla enemmänkin, toki ei metsään meneminen aina retkeilyaluetta edellytä, Pohjanmaan Partiolaisten piirinjohtaja Saija Kivelä toteaa.

– Valmis retkeilyreitti on helppo aloittelevalle retkeilijälle, kokeneempi löytää itse omat polkunsa. Monille tärkeitä ovat reittien varrella olevat laavut ja yöpymispaikat.

– Oulun lähialueella on myös retkeilyreittejä, joiden olemassa oloa ei tiedetä. Esimerkiksi Yli-Iin Kierikin lähellä on vähällä käytöllä oleva reitti, joka tarvitsisi kunnostusta. Jos retkeilyalueita olisi enemmän, kaikki retkeilijät eivät tallaisi samaa polkua, Kivelä pohtii.

– Yhä useampi suomalainen asuu taajamassa. On tärkeää, että taajamien lähellä on helposti saavutettavia, riittävän laajoja ulkoilualueita. Mitä isompi taajama, sen enemmän on myös ulkoilijoita, Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson korostaa.

– Ruuhkautuminen heikentää ulkoilukokemusta ja osoittaa, että virkistysalueiden kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, hän lisää.

Karlssonin mukaan ulkoilu ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin nyt.

– Googlen keräämän datan mukaan ulkoilun määrä on kasvanut lähes 50 prosenttia pandemian aikana. Toivon, että pandemian myötä kuntien päättäjät heräävät “terveystehtaamme” – lähimetsien ja virkistysalueiden – merkitykseen hyvinvointimme lähteenä myös tulevaisuudessa.

– Kyllä, pitäisi perustaa etenkin asutuskeskusten lähelle, jotta ne ovat mahdollisimman monien ihmisten helposti saavutettavissa eikä luonnon perään tarvitse lähteä kauas, Retkipaikan toimitusjohtaja Antti Huttunen linjaa.

– Koronan ansiosta moni on löytänyt luonnossa liikkumisen mahdollisuudet ja jos se jää tavaksi, niin asutuksen lähellä olevia retkeilyalueita tarvitaan lisää. Niistä tulee löytyä myös helppoja ja esteettömiä reittejä, jotka sopivat esimerkiksi vanhuksille ja lapsiperheille.

– Uskon, että näin voidaan parantaa kansanterveyttä ja säästää terveysmenoissa. Luontoreittejä on myös halvempi rakentaa kuin monia ulkoliikuntapaikkoja, Huttunen toteaa.

– Suomessa on mittava kansallispuistojen ja luontokeskusten verkosto. Suomen maapinta-alasta lähes 75 prosenttia on metsää. Luontomme on monimuotoinen ja tarjoaa mahdollisuuksia talousmetsänhoidosta aina virkistyskäyttöön, Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk) muistuttaa.

– On hienoa, että suomalaiset ovat löytäneet lähiretkeilykohteet ja liikkuvat luonnossa. Hyvin hoidetut retkeilyalueet houkuttelevat kävijöitä. Siksi niihin kannattaa panostaa. Opastukset, saavutettavuus, esteettömyys, nuotiopaikat ja laavut lisäävät käyttömukavuutta. Pienellä panoksella saamme isoja lähialueiden elämyksiä aikaan. Kohteita voitaisiin toteuttaa yhteistyössä kyläyhdistyksien kanssa.

– Kannustan lähtemään reppu selässä myös ihan oman kodin lähellä olevaan luontoon. Eläimet, kasvit, vesistöt ja marjametsät löytyvät yllättävän läheltä, Vehkaperä vinkkaa.

