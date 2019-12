Puheenaihe: Pitääkö nuorten lukutaidosta olla huolissaan? – "Jatkossakaan mekaaninen lukutaito ei tietenkään riitä, vaan on ymmärrettävä myös sisältöä"

Tietyt pojat eivät osaa tulkita tekstien sävyjä ja hienovaraisia sisältöjä aivan kuten eivät pysty tulkitsemaan sosiaalisten tilanteiden sävyjä. Osaamattomuuden juurisyynä on heikko itsetunto, minkä vuoksi heille on vaikea asettua oppijan rooliin, aina kun on tarve olla ns. Niskan päällä, vaikka sitten häiriköimällä. Lopputuloksena on sitten syrjäytyminen ja useilla yksinäisyys. Juurisyynä itsetunto ja uho, ei suinkaan heikko lukutaito.