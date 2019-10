Puheenaihe: Ovatko varusmiesten yhteistuvat tarpeellisia?

Sunnuntaina Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa varusmiesten yhteistupiin.

Puolustusministeriö selvittää varusmiespalveluksessa olevien miesten ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevien naisten yhteismajoituskokeilua varuskunnissa. Kokeilu toteutettaisiin määräaikaisena joissakin joukko-osastoissa ja se perustuisi vapaaehtoisuuteen.

Kyselyiden perusteella naiset kokevat joukkoon kuulumattomuutta majoittuessaan omissa tuvissaan. Ovatko yhteistuvat tarpeellisia?

Ratkaisu äänin 3-2: yhteistuvat eivät ole tarpeellisia.

– Yhteismajoitus on jo käytössä Merivoimien laivapalveluksessa ja muiden puolustushaarojen maastoharjoituksissa. Yhteistupia on myös käytetty muissa Pohjoismaissa ongelmitta jo pitkään, Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg muistuttaa.

– Asiassa on hyvä edetä ministeriön esittämään tapaan kokeiluna, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Mikäli palvelusta suorittava ei halua yhteistuvassa majoittua, hänellä on oltava mahdollisuus erilliseen majoitukseen, Nyberg korostaa.

– Kokeilu edellyttää selkeitä pelisääntöjä, jotka käydään ennakkoon läpi kaikkien palvelusta suorittavien kanssa. Saadut kokemukset tulee kartoittaa, jolta pohjalta voidaan tehdä päätös jatkosta.

– Varusmiesliitto näkee, että yhteistuvat on tärkeä keino varusmiespalvelusta suorittavien miesten ja naisten yhtenäisen kohtelun edistämisessä, Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajula linjaa.

– Samoihin tupiin majoittaminen helpottaa tiedonkulkua ja luo yhtenäisempää joukkoa, jossa osa sotilaista ei ole eristettynä kasarmin nurkkaan sukupuoli ainoana perusteena, Pajula perustelee.

– Yhteistuvat toimii jo tällä hetkellä ilman ongelmia sekä maastoharjoituksissa että laivastossa. Ei ole mitään syytä, miksi ne eivät toimisi myös normaaleissa kasarmiolosuhteissa. Siksi yhteistupakokeilu on toteutettava, ja sen tuloksien mukaisesti päätettävä yhteistupien jatkosta.

– En pidä yhteistupia tarpeellisena, koska nykyinen järjestely toimii hyvin; porukka voi olla alusta alkaen oma itsensä eikä tarvitse jännittää tai pelätä kiusallisia tilanteita, aliupseerioppilas Niko Heiskanen Kainuun Prikaatista arvioi.

– Yhteistuvat voivat myös tuottaa vaikeuksia yksityisyyden kannalta, esimerkiksi vaatteiden vaihdossa. Myöskään varusmiespalvelukseen yhdistettävää ”veljeyttä” ei välttämättä synny tuvan kesken.

– Yhteistupia kannattaa kuitenkin kokeilla varsinkin palveluksen myöhemmissä vaiheissa, jos vapaaehtoisia löytyy! Uusista kokemuksista opimme parhaiten, mikä toimii ja mikä ei, Heiskanen lisää.

– En koe tarpeelliseksi sitä, että naisten ja miesten tuvat yhdistettäisiin. Naisten ja miesten yksityisyys kärsisi ja tupien yhdistämisistä olisi enemmän haittaa kuin hyötyä, sekä kiusallisia tilanteita syntyisi paljon enemmän, aliupseerioppilas Maria Peltokangas Kainuun Prikaatista toteaa.

– Tietysti, jos on vapaaehtoisia kokeilemaan sekatupia, niin silloin olisi hyvä idea testata niitä. Sekatuvissa saattaa olla vaikeampaa sopeutua uuteen ympäristöön, miettien että palveluskauden alussa osalle on tarpeeksi haastavaa elää ilman omaa rauhaa.

– Yhteistuvat eivät ole soveliaita kummankaan sukupuolen kannalta. Esimerkiksi aamutoimien intiimiyteen liittyy ongelmia, Rintamaveteraanien Oulun piirin puheenjohtaja Onni Toljamo pohtii.

– Kannattaa ottaa myös huomioon, että on paljon parisuhteissa olevia ihmisiä, jotka kuitenkin asuvat erillään. Heille yhteistuvissa majoittuminen voisi olla kiusallinen tilanne, Toljamo huomauttaa.

– Vaikka jotkut pitävät tätä tasa-arvokysymyksenä, tässä ei kuitenkaan mielestäni ole kysymys tasa-arvosta.

Mitä mieltä olet yhteistuvista, tarvitaanko niitä? Kirjoita kommenttisi tämän jutun kommenttilaatikkoon tai kerro mielipiteesi Facebook-päivityksessä.