Puheenaihe: Onko kuusi nimeä lapselle liikaa?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa uuteen nimilakiin, joka lisää vapauksia nimien käyttöön.

Nimilaki uudistuu ensi vuoden 2019 alusta, jolloin lapselle voi antaa kolmen etunimen sijasta enimmillään neljä etunimeä.

Myös sukunimeä koskevat määräykset väljenevät, kun nyt lapsi voi saada kaksiosaisen sukunimen vanhemmiltaan. Lapsella voi olla siis helposti yhteensä kuusiosainen nimi ja joskus nimiä saattaa kertyä enemmänkin, jos etu- tai sukunimet ovat kaksiosaisia.

Onko jo kuusi nimeä liikaa lapselle?

Ratkaisu äänin 3-2 ei ole.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulisen mielestä vanhemmat voisivat valita lapselleen mieleisimmät 2-3 etunimeä, mutta neljäs nimi ei tuo mitään lisäarvoa.

– Rakkaalla lapsella on monta nimeä -sanonta ei pidä paikkaansa. Kiintymyssuhde ja rakkaus lasta kohtaan kehittyy vuorovaikutuksessa lapsen kanssa, eikä se ole kiinni nimien määrästä. Kannattaisi myös säästää osa itselle mieluisista tai läheisten nimistä lapsen mahdolliselle tulevalle sisarukselle.

Epävirallisia hellyttelynimiä lapsella voi kuitenkin olla miten paljon tahansa Tuovi Hakulisen mielestä. Hän huomauttaa, että kaksiosainen sukunimi voisi johtaa siihen, että sukunimiä on kolme tai jopa neljä, kun lapsi avioituu myöhemmin.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan, kauppatieteiden tohtorin Susanna Sakon mielestä on hyvä, että uusi nimilaki ottaa huomioon Suomen kansainvälistymisen, yksilöllisyyden ja lapsen edun eri tilanteissa.

– Uusi nimilaki heijastaa yhteiskuntamme muutoksia, perheet ovat yhä monimuotoisempia ja uudistuva nimilaki korostaa yksilöllisyyttä nimien valinnan suhteen, Sakko sanoo.

Suomessa on jo paljon maahanmuuttaneita perheitä ja heidän kulttuuriin on kuulunut useamman etunimen käyttö.

– Sama mahdollisuus tulisi turvata valtaväestöön kuuluville henkilöille. Neljän etunimen antaminen lapselle on uusi mahdollisuus. Laki joustaa ulkomaalaisperäisten nimien suhteen ja tarjoaa vaihtoehtoja myös sukunimen valintaan, Sakko toteaa.

Yliopiston almanakkatoimiston johtajan ja nimistötutkimuksen dosentin Minna Saarelma-Paukkalan mukaan neljän etunimen ja kahden sukunimen salliminen sujuvoittaa viranomaisten työtä ja tukee vähemmistöjen identiteettiä.

– Tällaiset nimikäytännöt kuuluvat joidenkin maahanmuuttajaryhmien kulttuuriin, eikä niiden noudattamiseen tarvitse enää anoa erikseen lupaa. Kansalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi sama sallitaan nyt kaikille suomalaisille.

Saarelma-Paukkala uskoo, että valtaosa suomalaisista antanee jatkossakin lapsilleen kohtuullisen määrän nimiä.

– Se, että jokin on lain mukaan mahdollista, ei tarkoita, että siitä tulee yleinen käytäntö. Käytännöllisyys ja tyylitaju ohjaavat nimenantoa vahvemmin kuin lain suomat mahdollisuudet.

Nimilautakunnan puheenjohtaja, siviilioikeuden professori emeritus Urpo Kangas sanoo, että lain on hyvä taipua ihmisten erilaisiin tarpeisiin.

– Lapselle ei ole pakko antaa kuin yksi etunimi. Etu- ja sukunimillä on erilainen tehtävä. Etunimet ovat jokaisen omia, sukunimet ovat suvun nimiä. Lapsen sukunimi määräytyy vanhempien sukunimivalinnan mukaan. Jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, lapsi saa tämän nimen tai nimiyhdistelmän. Lapsella voi olla silloin sukunimiyhteys molempiin vanhempiinsa. Vanhemmilla voi olla myös eri sukunimet tai erilaiset sukunimiyhdistelmät, jolloin heidän on päätettävä, minkä sukunimen tai nimiyhdistelmän esikoinen saa.

Oulun aluekeskusrekisterin rekisterinjohtaja Veijo Koivula toteaa, että suomalaisessa nimikulttuurissa on pärjätty vähemmälläkin. Useimmiten kutsumanimenä on vain yksi nimi ja lempinimet ovat yleensä hyvin lyhyitä.

– Yksilöinti ei edellytä monia nimiä, kun meillä on käytössä henkilötunnus, Koivula huomauttaa.

Hänen mukaansa nimien runsaus saattaa aiheuttaa joskus harmia, kun joissakin virallisissa yhteyksissä on kirjoitettava kaikki nimet.

– Nimi ei kuitenkaan miestä eikä naista pahenna, ei myöskään nimien lukumäärä. Jos lapsella tai perheellä on ulkomaalainen tausta, on tietysti luonnollista, että otetaan huomioon myös kyseisen maan nimikäytännöt, Koivula sanoo.

