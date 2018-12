Puheenaihe: Kannattaako veronpalautus kuluttaa jouluun kuten moni tekee? Merkillinen ajatus, kannattaisi lyhentää velkoja, sanovat talousasiantuntijat

Taas on haastateltu semmosia ihmisiä joilla on oma lehmä ojassa ja/tai ovat jäävejä vastaamaan. Aivan turhanpäiväinen juttu.

Sellainen, jolla on rahat tiukassa, todellakin odottaa veronpalautuksia että saa hankittua vaatteita yms. tarpeellista.

Sellainen, jolla on rahaa jo ennestään, voi sijoittaa ne osinkoihin tms. Hän ei edes tarvisi enempää rahaa.

Lapsiperheissä varsinkin kaikki menee mitä tulee, siinä ei juurikaan ole säästettäväksi kun pitää auto-/talolainoja maksella, lasten harrastuksia jne.