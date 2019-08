Professori: Työntekijöiden palkkaleikkaukset voivat olla laillisia yrityksen voiton kasvattamiseksi – Tehyn mukaan tämä johtaisi työnantajien mielivaltaan

"On vaikea arvioida juridisesti, minkälainen voittoprosentti vaaditaan, että yritys pysyy pystyssä", sanoo professori emeritus.

Ei se nyt niin kovin vaikea kysymys ole. Vastaus on: yli nolla. Jos yritys tekee voittoa samalla kun se on vaarassa kaatua, on kyse velallisen epärehellisyydestä.