Professori: Touko Aallon sairausloma osuu pahaan saumaan, kun kolmet vaalit painavat päälle

Vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon sairausloma osuu pahaan ajankohtaan, kun ensi vuonna ovat edessä mahdollisesti jopa kolmet vaalit, sanoo Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio.

Aalto kertoi torstaina jäävänsä uupumuksen vuoksi lääkärin määräämälle sairauslomalle. Sairausloman kestosta ei perjantaina ollut vielä tietoa, mutta Aallon kerrottiin palaavan eduskuntaan syysistuntokauden aikana.

Alkanut syksy on Raunion mukaan vihreiden kannalta ratkaisevan tärkeä, sillä jo vuoden päivät jatkunut kannatuksen lasku pitäisi saada pysähtymään. Samaan aikaan valmistelujen eduskuntavaaleja, europarlamenttivaaleja ja myös mahdollisia maakuntavaaleja varten pitäisi käydä täydellä teholla.

Raunion mielestä on väärin laittaa vihreiden kannatuksen laskua yksinomaan puheenjohtajan syyksi, sillä vihreät ovat jääneet poliittisessa keskustelussa sivurooliin, kun sote-uudistus on viime kuukausina dominoinut valtakunnanpolitiikkaa. Sote-keskustelu on vahvistanut SDP:n roolia opposition ykköspuolueena, sillä sote-asiat on perinteisesti mielletty puolueen leipälajiksi.

– Politiikan esityslista ei ole viime aikoina suosinut vihreitä. Nyt olisi mahdollisuus tuoda esille vihreiden näkemyksiä muissakin kuin vain sote-asioissa ja näin vaikuttaa vaalikampanjointiin. Nyt vihreiden pitäisi profiloitua, Raunio sanoi STT:lle.

Puoli vuotta on pitkä aika

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen yliopistonlehtori Jenni Karimäki ei näe Aallon poissaoloa syksyn kuvioista yhtä haitallisena puolueelle.

– Ei puolueen puheenjohtaja vaalivalmisteluja yksin tee. Valmistelut tehdään puolueorganisaatiossa ihan muilla tasoilla, Karimäki sanoo.

– Puheenjohtajan rooli aktualisoituu ensi keväänä kun päästään aktiivisen kampanjoinnin vaiheeseen. Silloin on ratkaisevaa olla mukana.

Karimäen mukaan on roimasti ennenaikaista pohtia Aallon sairausloman mahdollisia vaikutuksia vihreiden menestykseen ensi huhtikuun vaaleissa.

– Yli puoli vuotta on politiikassa erittäin pitkä aika. Paljon ehtii vielä tapahtua ja monta some-kohua ehtii vielä nousta.

Sijainen ratkeaa ensi viikolla

Vihreiden puoluehallitus päättää viikonloppuna käynnistettävässä sähköpostikokouksessaan, kuka puolueen kolmesta varapuheenjohtajasta valitaan Aallon viralliseksi sijaiseksi, kertoo puoluesihteeri Lasse Miettinen. Päätöksiä sähköpostikokouksesta on hänen mukaansa odotettavissa ensi viikon alkupuolella.

Vihreiden varapuheenjohtajina toimivat kansanedustaja Hanna Halmeenpää, köyhyystutkija Maria Ohisalo ja nuorisotutkija Veli Liikanen.

– Varapuheenjohtajat päättävät keskenään joustavasti käytännön työnjaosta, eli miten hoidetaan asioiden kommentointi ja osallistumiset paneeleihin ja sidosryhmätilaisuuksiin. Myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja osallistuu tähän työnjakoon, Miettinen kertoo.

– Meidän vaalityömme kannalta tämä (Aallon sairausloma) ei keskeytä mitään. Työ ja valmistautuminen jatkuvat koko ajan ja aivan täysillä.