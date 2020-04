Presidentti Sauli Niinistö koronatilanteesta: "Alan asiantuntijoilta toivoisi välillä laajempaa yhteistä näkemystä" – presidentille kriisi teettää paljon töitä

Lännen Median erikoishaastattelussa Niinistö muistuttaa, että arvioidaanpa miten tahansa, kriisi jatkuu. Hän vetoaa kansalaisiin kaikissa maakunnissa. Nyt kannattaa keskittyä siihen, miten itse käyttäytyy – ettei käyttäydy tavalla, jonka muut voivat kokea uhaksi.

Niinistön aktiivinen rooli koronaepidemian torjunnassa on herättänyt keskustelua, koska sisäpolitiikka ei Suomessa kuulu presidentin toimivaltaan. Niinistö korostaa olleensa tekemässä vain yhtä päätöstä.

Monen kansalaisen lailla tasavallan presidentti Sauli Niinistö on pannut merkille asiantuntijoiden keskenään erilaiset lausunnot koronakriisistä.

Virka-asunto Mäntyniemestä videoyhteydellä tehdyssä Lännen Median erikoishaastattelussa Niinistö toivoo, että alan asiantuntijoilta kuulisi vähän laajempaa yhteisnäkemystä esimerkiksi kriisin etenemisvaiheesta. Haastattelu ilmestyy kokonaisuudessaan lauantaina.

Etenkin Uudenmaan lähimaakunnissa – Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla – on oltu huolissaan maakuntarajan avaamisesta kuukauden poliisitarkastusten jälkeen, kun oma tartuntatilanne on yhä Uuttamaata parempi ja tautihuippu vasta edessä.

– Niin. Onko sitten mikä vaihe kriisistä, Niinistö pohtii.

– Ehkä välillä toivoisi vähän laajempaa yhteistä näkemystä alan asiantuntijoilta. Nyt esimerkiksi [keskiviikon] viesti joiltakin oli se, että pahin on tavallaan ohitettu, kun luvut laskivat. Sitten taas toisaalta tulee viestejä, niin kuin sanotte, että huippu on vasta tulossa, Niinistö sanoo.

Missään tapauksessa tarve kansalaisten kriisinkestävyydelle ei ole vielä ohi.

– Arvioidaan nyt tässä miten tahansa tilannetta, niin kyllähän tämä jatkuu. Se, että joistakin säädetyistä rajoituksista luovutaan, ehkä pikkuisen vapauttaa tunnelmaa. Ei kuitenkaan pitäisi vapauttaa sitä käyttäytymistä, kyllä varovaisuus on edelleen valttia.

Nämä kysymykset on helppo itseltä kysyä

Niinistö kertoo viestinsä kansalaisille olevan sama riippumatta siitä, minkä ikäisiä nämä ovat tai missä maakunnassa asuvat.

– Nyt kannattaa keskittyä siihen, miten itse käyttäytyy. Ettei käyttäydy sillä tavalla, että muut kokevat jollain tavalla uhaksi. Helppo välttää se, nimenomaan omalla käyttäytymisellä, Niinistö ruudulla kurtistaa kulmiaan.

– On itse asiassa aika yksinkertainen asia kysyä itseltään, että haluanko minä olla vaaraksi muille tai haluanko minä edes sitä, että muut kokevat minut vaaraksi. Jos nämä kysymykset itselleen esittää, luulenpa, että kukaan ei kovin myönteisesti niihin vastaa. Silloin käyttäytyy sen mukaisesti.

Niinistö korostaa, ettei kenenkään tarvitse muuria rakentaa ympärilleen, mutta kovin monessa tilanteessa voi muut ihmiset ottaa huomioon.

Maakuntien pärjäämiseen presidentin näkökanta on käytännönläheinen.

– Maailmanlaajuisesti ja Suomessakin tässä on nähty se, että mitä tiheämmin ihmisiä on, sen tietysti enemmän sairaus leviää. Pääkaupunkiseutu, erityisesti Helsinki, on tästä selvä esimerkki. Nyt maakunnissa on ehkä keskimäärin vähän väljempää, mikä antaa sitten myöskin omiin ratkaisuihin enemmän tilaa.

– Uskon, että maakunnat kyllä selviävät, kaikkikin.

"Olen ollut tekemässä yhtä koronapäätöstä"

Niinistö sanoo jättävänsä Uudenmaan sulkemisen ja avaamisen hallituksen arvioitavaksi, sillä hän ei ole ollut tekemässä tästä päätöstä – kumpaankaan suuntaan. Näin hän ei ole tarkoin tietoinen esimerkiksi siitä, mitä asiantuntijat ovat lausuneet asiasta.

Hallitus kuvasi Uudenmaan eristyksen lopettamista tiedotustilaisuudessaan lähinnä juridiseksi ratkaisuksi. Valmiuslain edellyttämä peruste sulun jatkamiseksi – riittävän erilainen pandemiatilanne Uudenmaan ja muiden maakuntien välillä – ei enää toteutunut. Niinistön mukaan päätöksen juridisuudesta tai poliittisuudesta pitää kuulla hallitusta.

– Minun nähdäkseni hallitus on perustellut ratkaisujaan kyllä nimenomaan terveydellisen kriisitilanteen vaatimilla toimilla.

Mitä koronakriisin päätöksentekoon tulee, Niinistö sanoo olleensa "lainsäädännönkin velvoittamana" tekemässä yhtä päätöstä.

– Se on tämä poikkeusolojen toteaminen. Siinä tein käsitykseni hallitukselle selväksi, ja hallitus sitten oman käsityksensä. Nämä valmiuslain toimenpiteet, jotka sitten vaativat huomattavat määrän työtä ja nimenomaan sitä juridista selvittelyä, ne ovat olleet hallituksen toimia tietysti.

Presidentille normaalia lausua huolensa

Päätöksenteon ohella päättäjät voivat käydä myös taustakeskusteluja. Kokeeko presidentti tulleensa jossain kohtaa väärin ymmärretyksi julkisessa keskustelussa?

– Tulen väärin ymmärretyksi muun muassa tämän keskustelun johdosta, jos jotain lausun. Aivan varmuudella, Niinistö pohtii.

– Haluaisin kuitenkin esimerkiksi kertoa, että olen tuntenut huolta erilaisista asioista. Jos tasavallan presidentti tuntee huolta, kyllä se sitten harkinnan mukaan kannattaa tuoda myöskin esiin. Esimerkiksi olen esittänyt näkemyksiä ihmisten käyttäytymisestä ja kannustanut noudattamaan sitä, mitä rajoituksia on asetettu. Minusta se on vähintäänkin normaalia. Mutta ilmeisesti siitäkin on joku kiusaantunut.

Vielä kerran, yhteistyö pääministerin kanssa on sujunut erinomaisesti?

– Yhteistyö on sujunut kyllä hyvin.