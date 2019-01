Presidentti Sauli Niinistö: Keskustelen Puolustusvoimien toimintakulttuurista uusien komentajien kanssa - "Oli hyvä lukea se kuvaus"

Puolustusministeriön Pääesikunnalta pyytämä selvitys Lemmenjoen kertausharjoituksesta toimitetaan myös presidentin käyttöön. Hänen mukaansa on hyvä nähdä, miten Pääesikunta selvittää asiaa sisäisesti.

Puolustusvoimien ylipäällikkö, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo Lännen Medialle, että hän aikoo keskustella Puolustusvoimien toimintakulttuurista Meri- ja Ilmavoimien uusien komentajien kanssa.

Julkisuudessa on ollut esillä molempien puolustushaarojen osalta rikosepäilyjä, jotka koskevat korkeita upseereita.

– Tulen käymään keskustelun uusien komentajien kanssa, Niinistö sanoi perjantaina puhelimitse.

Hänen mukaansa keskusteluissa on "hyvä käydä läpi" myös armeijan toimintakulttuuria.

Merivoimien uutena komentajana on aloittanut vuoden alussa lippueamiraali Jori Harju. Uusi Ilmavoimien komentaja nimitetään presidentin toimesta todennäköisesti lähiviikkoina, koska Ylen mukaan nykyinen komentaja Sampo Eskelinen väistyy tehtävästään huhtikuussa.

Viime päivinä julkisuudessa on uutisoitu laajasti Lemmenjoen vapaaehtoisesta kertausharjoituksesta, joka pidettiin Inarissa syksyllä 2017.

Karjalan lennoston silloinen komentaja, eversti Markus Päiviö on saanut harjoitukseen liittyen syytteet esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta.

Myös Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Sampo Eskelinen on syytteessä palvelusrikoksesta tai vaihtoehtoisesti tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta. Hänen epäillään laiminlyöneen esitutkinnan käynnistämisen Päiviön toiminnasta.

Lisäksi syyttäjä harkitsee esiselvityksen aloittamista Puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin toimista Lemmenjoen tapahtumien selvittelyyn liittyen. Harkinta alkoi, kun Lännen Media uutisoi Lindbergin tienneen rikosepäilyihin johtaneista Lemmenjoen tapahtumista kuukausia ennen esitutkintaa.

Puolustusministeriö on pyytänyt Lemmenjoen harjoituksesta selvitystä Pääesikunnalta. Selvitys toimitetaan myös presidentille.

– Tässä vaiheessa on hyvä nähdä, miten Pääesikunta sen sisäisesti meille selvittää ja myös sen tilaisuuden luonne, Niinistö sanoo.

"Oli hyvä lukea se kuvaus"

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta määrää, että vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen on tapahduttava Puolustusvoimien käytössä olevilla harjoitusalueilla. Lemmenjoen vapaaehtoinen harjoitus pidettiin Lapinmajalla, jota hallinnoi Ilmavoimien Lapinmaja-säätiö.

Toisen puolustushaaran eli Merivoimien osalta esteellisyyskysymyksiin liittyvät rikosepäilyt koskevat entistä esikuntapäällikköä, lippueamiraali Timo Hirvosta. Hänet on määrätty erityistehtäviin Pääesikuntaan KRP:n esitutkinnan alkamisen jälkeen.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) sanoi torstaina Helsingin Sanomille, ettei hän ole vielä pystynyt muodostamaan mielipidettä siitä, onko viime aikojen Puolustusvoimia koskevissa useissa rikosepäilyissä kyse yksittäistapauksista vai onko Ilmavoimissa ”vääränlainen toimintakulttuuri”.

Ministeri totesi, että hän ei ole löytänyt upseerien muodostamaa hyvä veli -verkostoa, joka "vähän joustaisi säännöistä".

– Mielestäni puolustusministeri Niinistö aika hyvin kuvasi (asiaa) Helsingin Sanomille, kun hän puhui talon sisäisestä kulttuurista. Sen verran totean, että oli hyvä lukea se kuvaus. Tämän enempää en valitettavasti tässä asiassa lausuisi, presidentti Niinistö sanoo.

Eversti Päiviö on pääosin kiistänyt syyllistyneensä tutkittuihin rikoksiin. Ilmavoimien komentaja Eskelinen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Lippueamiraali Hirvonen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.