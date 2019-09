Presidentti Sauli Niinistö elvytti perinteiset rapuillalliset – painopiste turvallisuuspolitiikassa

Ihmisen kognitiivinen kehitys on kasvattanut ihmistä-pitkäikäisemmäksi,nopeammaksi,tehokkaammaksi jne eli kolikon ensimmäinen puoli.

Kolikon toinen puoli on em seuraus,kun yksi ihminen on kasvanut vastaamaan 10,100,1000jne ihmistä olisi ihmispopulaatiota vastaavasti pitänyt pienentää,jotta tasapaino säilyy eikä ihmisen jälki/vaikutus kasva.

Ihminen on määritellyt älykkyyden vain kolikon ensimmäiseksi puoleksi eli itsekeskeinen , suppea määritelmä.

Älykkyyttä on ymmärtää koko kolikko,koska vain silloin seuraus on elämän varjeleminen,

eikä ilman elämää ole ihmistäkään.

Ollakseen älykäs ihminen joutuu luopumaan narsismistaan ja ahneudestaan,älykkyys on haastavaa ja siksi niin harvinaista.

Ainoa mikä ihmistä uhkaa on älykkyyden puute.