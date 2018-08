Presidentti Niinistö tyrmää blogissaan Mörttisen ja Nurmen kirjan pohjalta esitetyt väitteet

Saahan se niinistö höpöttää mitä haluaa,fortumin johto oli vastaan kyseisessä asiassa mutta se painostettiin ja sillä selvä.Se on aivan sama oliko se niinistö itse vai joku hänen lakeijoistaan,ylhäältä se käsky on annettu.Kiky asiat ei liity millään tavoin presidentin perustuslaissa määriteltyihin valtuuksiin,vaan on vanhana kokoomuslaisena pitänyt sorkkia siihenkin hommaan ja pelastaa sipilän hallitus.