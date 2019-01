Presidentti Niinistö tapasi Kiinan pääministerin – myöhemmin päivällä hän osallistuu talviurheiluvuoden avajaisiin

Sauli Niinistön kaksipäiväinen valtiovierailu Kiinaan päättyy tänään tiistaina. Vierailun aikana on solmittu yhteistyösopimuksia.

Presidentti Sauli Niinistön valtiovierailu Kiinassa jatkuu. Hän tapasi tänään tiistaina Kiinan pääministeri Li Keqiangin.

Tapaaminen keskittyi Kiinan ja Suomen taloussuhteisiin.

Presidentin kanslian mukaan keskustelua käytiin pienten ja keskisuurten suomalaisyritysten helpommasta pääsystä kiinalaismarkkinoille sekä turismin lisäämisestä molempiin suuntiin.

Erityisen kiinnostuneita kiinalaiset olivat yhteistyömahdollisuuksista puhtaan energian alalla.

Tapaamisessa pääministeri Li kehui Suomea korulausein, kertoo Yle verkkosivullaan.

– Suhde maidemme välillä on ollut etulinjassa Kiinan suhteissa Pohjoismaihin ja länsimaihin kokonaisuudessaan, Li sanoi.

Toiveissa pysyvämpi urheiluyhteistyö

Myöhemmin päivällä presidentti Niinistön ohjelmassa on vielä tapaaminen Kiinan kansankongressin puhemiehen Li Zhanshun kanssa. Hän osallistuu myös Kiinan ja Suomen yhteisen talviurheiluvuoden avajaisiin presidentti Xi Jinpingin kanssa.

Presidentti Niinistö kehui teemavuoden alkua.

– Valmennusyhteistyö on jo täydessä vauhdissa. Kiinalaisia urheilijoita on harjoittelemassa Suomessa, ja suomalaiset valmentajat työskentelevät täällä Kiinassa. Alkavan vuoden ohjelmassa on yli 60 erilaista tapahtumaa. Aiheet ulottuvat koululiikunnasta huippu-urheiluun, valmentajakoulutuksesta urheiluteknologiaan.

Niinistö toivoo, että maiden välisen urheiluyhteistyö poikisi myös jotain pystyvämpää kuin vain teemavuoden.

Esiin nousivat myös ihmisoikeudet

Maanantaina presidentti Niinistö tapasi presidentti Xi Jinpingin. Keskusteluissa olivat esillä Suomen ja Kiinan kahdenvälisten suhteiden lisäksi suurvaltasuhteet, ilmastonmuutos, arktinen alue sekä Euroopan unionin tilanne.

– Näyttää siltä, että Kiina näkisi mielellään vahvan Euroopan unionin, joka kykenee myös maailmanpolitiikassa olemaan vaikuttaja. Sitä samaa minä olen peräänkuuluttanut ja toivonut, sanoi presidentti Niinistö tapaamisen jälkeen suomalaismedialle.

Niinistö otti vierailullaan odotetusti esiin myös ihmisoikeuskysymykset, mutta totesi, että niitä ei voi mennä karttakepillä opettamaan.

Vierailun saldona yhteistyösopimuksia

Tänään tiistaina päättyvän kaksipäiväisen vierailun yhteydessä julkistettiin myös Suomen ja Kiinan kahdenvälisen kumppanuuden toimeenpanosuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelma konkretisoi Suomen ja Kiinan välistä kumppanuutta, joka julkistettiin huhtikuussa 2017 Kiinan presidentin Suomen-valtiovierailulla.

Presidenttien tapaamisen yhteydessä allekirjoitettiin myös kolme yhteisymmärrysasiakirjaa koskien kulttuuria ja kulttuuriturismin yhteistyötä, talviurheilua ja taloudellista yhteistyötä sekä yhteistyötä patentti- ja rekisteriasioissa.

Valtiovierailulle osallistuvat myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) sekä Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.). Kaikkiaan seurueeseen kuuluu noin sata suomalaista.