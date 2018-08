Presidentti Sauli Niinistö varoitti suurlähettiläspäivillä pitämässään puheessa maailmalla tapahtuvasta vallan uusjaosta.

- Euroopan äänen vahvistamiselle on tarve, sillä jonossa vallan äärelle on muitakin ja osa heistä on ohittanut jopa Euroopan. Geopolitiikan mannerlaatat liikkuvat, eikä niiden jauhamaksi parane jäädä.

Selvimmiksi esimerkeiksi muutoksesta Niinistö nosti Aasian ja Afrikan, joiden painoarvon hän sanoi kasvavan jatkuvasti. Niinistö näki maailmanlaajuisen valtatasapainon siirtyvän varsinkin Kiinan nousun ja maanosan taloudellisten mahdollisuuksien myötä kohti Aasiaa, ellei siihen vastata.

Afrikan tulevaan kehitykseen taas Niinistön mukaan pitäisi vaikuttaa nyt esimerkiksi naisten ja tyttöjen asemaa korostamalla.

- Jo toteutunut nopea väestönkasvu - tulevasta puhumattakaan - vääjäämättä lisää maanosan painoarvoa lähivuosikymmeninä. Nyt on aika ja paikka vaikuttaa siihen, tapahtuuko se onnellisten tähtien alla vai pahimmat uhkakuvat toteuttaen, Niinistö sanoi.

Selviävätkö sadot, sammuvatko metsäpalot?

Niinistö puhui myös ilmastonmuutoksen aiheuttamasta uhasta vakavin äänenpainoin.

- Tänä kesänä ensimmäisistä hellepäivistä ilahtuminen vaihtui monella vakavoitumiseen. Tällaistako ilmastonmuutos tuo jatkossa tullessaan? Kestääkö infrastruktuuri, selviävätkö sadot, sammuvatko metsäpalot? Ja jos kuivuus ja kuumuus ajavat vaikeuksiin jo näillä leveysasteilla, millaista onkaan etelämpänä?

Niinistö vaati ripeitä toimia ja kansainvälistä yhteistyötä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja peruuttamattomiin muutoksiin varautumiseksi.

Hän myös kertoi, että arktisen alueen valtionpäämiesten huippukokous nokipäästöjen vähentämisestä aiotaan järjestää ensi vuoden alkupuolella, kun Suomi on vielä Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa.

Venäjän täytyy antaa, jos se haluaa saada

Tapaamisistaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Niinistö sanoo saaneensa sellaisen vaikutelman, että Putin haluaa luoda paremman yhteyden Eurooppaan varsinkin talouden saralla.

- Eteneminen Euroopan kanssa yhdellä raiteella on kuitenkin vaikeaa ilman edistystä myös toisella. Kun Krimin ja Ukrainan tilanteisiin ei näy helpotusta, yhteinen eurooppalainen pakotelinjamme pitää. Kahdenvälinen suhteemme Venäjään on niin hyvässä kunnossa kuin se näissä oloissa saattaa olla.

Niinistö nosti jälleen esiin yhteistyön ympäristöasioissa Venäjän kanssa. Hänen mukaansa monenlaista yhteistyötä tehdään jo, ja uusille, molempia osapuolia hyödyttäville avauksille on vielä tilaa.

Vahvempaa luottamusta Suomen asemaan

Niinistön mielestä Suomessa pohditaan jälleen liikaa sitä, mitä muut meistä maailmalla ajattelevat. Hänen mukaansa tämä suomalaisten "vanha helmasynti" oli noussut jälleen esiin Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien huipputapaamisen yhteydessä.

Niinistön mukaan hän ei ole törmännyt presidenttivuosiensa aikana yhteenkään keskustelukumppaniin, jolle Suomen kansainvälinen asema olisi epäselvä. Ellemme sitä itse kyseenalaista, eivät sitä muutkaan tee, Niinistö linjasi.

Presidentin mukaan kaikkia yksittäisiä julkisuuteen tulevia puolueettomuus- tai suomettumisheittoja ei pidä täällä säpsähtää, koska niitä päädytään siten vain vahvistamaan.

- Kaipaisin sen sijaan tuntuvasti vahvempaa itsetuntoa ja itseluottamusta siihen, miten tarinaamme kerromme. Ainekset ovat nimittäin hyvät. Tarina on meidän omassa vallassamme. Ja kaukana, kaukana mistään harmaasta alueesta, Niinistö kuvaili.