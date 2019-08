Niinistö on oikeassa siinä, että tulee vain ajatella oman maan etua aina, vaikka ajattelisi myös globaalisti. Tämä on hyvä muistutus hallitukselle, jossa näyttää olevan näitä maailmanparantajia aika paljon.

Siinä olen kuitenkin eri mieltä Niinistön kanssa, että Eu:lle pitäisi antaa ulko- ja turvallisuuspoliittista valtaa enemmän vaikka Suomen asioissa, koska Eu:lla on taloudellista valtaa paljon. Mitä he ajattelevat Eu:ssa esimerkiksi Suomen asioita? Me emme saaneet mitään erityiskohtelua esimerkiksi venäjä-pakotteissa. Ei Eu:ssa ymmärretä, että meillä on yli 1000 km rajaa Venäjän kanssa. Silloin on parempi pitää ulko- ja turvallisuuspolitiikka omissa käsissä herra Presidentti. Ei missään nimessä Eu:lle tule luovuttaa mitään itsenäisen maan ulkopoliittisesta toiminnasta ja turvallisuudesta.