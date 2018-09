Presidentti Niinistö päätoimittajien lounasvieraana – ”En tiedä Trumpin ja Putinin Helsingissä käymän kahdenkeskisen keskustelun sisältöä”

Miksei kukaan kysynyt kenen kummisetä Sauli Niinistö on? Meidän nykyisellä presidentillä on synkkä menneisyys, miksei sitä kukaan oikea journalisti ala tutkimaan. Trump on kyllä vaikka minkälaisella sanalla haukuttu vaikka meidän oma presidentti saattaa olla jopa pahempi. Tämä mies on oikeasti paha. Eikö kenenkään hälytyskellot soi kun normaaleja kansalaistietoja ei saa kyseisestä avioparista.