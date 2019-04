Presidentti Niinistö korosti kansanedustajille sitoutumista ja kansakunnan yhteistä etuja: "Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistutti valtiopäivien avajaisissa, että vaalien jälkeen on haettava kansankunnan yhteistä etua. Hallitusneuvottelijoille Niinistö korosti, että valtioneuvoston työtapa on kollegiaalinen. Yhdessä päätetty on yhdessä vastattava, Niinistö sanoi.

Niinistö piti valtiopäivien avajaispuheessaan merkittävänä sitä, että kansa käytti eduskuntavaaleissa ääntään vilkkaammin kuin vuosikymmeniin. Presidentti kiinnitti myös huomiota eduskunnan uusiutumiseen. Niinistön mukaan uusiutuminen osoittaa sen, että demokratia elää.

Tasavallan presidentti muistutti kansanedustajia suhteellisuudentajun pitämisestä mielessä.

– Vaalien alla haetaan eroa kilpailijoihin. Vaalien jälkeen on haettava kansakunnan yhteistä etua. Ette ole täällä railoja leventämässä, vaan niitä kaventamassa, yhteisiä asioitamme hoitamassa.

Sitoutuminen on Niinistön mukaan erityisen tärkeää. Se koskee presidentin mukaan sekä valtioneuvoston jäseniä että kansanedustajia.

– Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapui valtiopäivien avajaisiin. Juha Sipilän toimitusministeristö oli ministeriaitiossa lukuunottamatta eduskunnasta pudonneen hallituspuolue sinisten ministereitä.

Presidentti painotti, että puolueet sitoutuvat hallitusyhteistyöhön. Hänen korvaansa on särähtänyt, että valtioneuvoston päätösten yhteydessä on kerrottu, että tämä oli meidän vaatimuksemme ja tuo oli heidän ehdottamaansa.

– Jokaisella hallituspuolueella on omat tavoitteensa, mutta kun ne on yhteen sovitettu, on vain yksi valtioneuvoston työtapa: kollegiaalinen. Yhdessä päätetty on yhdessä vastattava.

Niinistö tarjoutui jatkamaan keskusteluja puheenjohtajien kanssa

Niinistön tapana on ollut kutsua kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat yhteiseen keskusteluun. Puheena ovat olleet erityisesti turvallisuuteen liittyvät, usein herkkäluonteiset aiheet.

Niinistö tarjoutui jatkamaan käytäntöä.

– Hyvän on oltava luja. Haluan tämän toistaa myös uudelle eduskunnalle. Turvallisuudestamme meidän on syytä yhdessä keskustella. Olen käytettävissä, jos vanhaa tapaa haluatte jatkaa.

EU:ssa yhteistä on turvallisuus

Presidentti käsitteli puheessaan myös kuukauden päästä pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Niinistö sanoi olevansa optimisti ja uskovansa, että EU:n jäsenmailla on yhteistä tai ainakin yhteisen löytämiseen on paljon syytä.

– Geopolitiikan mannerlaatat ovat liikkeessä, ja Eurooppaan kohdistuu eri tahoilta ulkopuolisia paineita ja houkutuksia. Vain yhdessä, hyvin toimivan EU:n puitteissa, niitä voidaan torjua. Muutoin on vaarassa Euroopan sirpaloituminen eri intressipiireihin.

Turvallisuus on Suomen EU-puheenjohtajuuden yksi painopiste.

– Aiheista ei ole pulaa: terrorismin torjunta, asevalvonta, kyber-hybridi-keinoäly -kokonaisuus, ilmastonmuutos, muuttoliike – kaikki asioita, joiden hallinta vaatii tiivistä yhteistoimintaa.

Ilkeyttä ja pahantahtoisuutta

Niinistön mukaan tunnelmat ovat tasaantumassa vaalien alla kuumentuneesta ilmapiiristä, joka ilmeni sosiaalisessa mediassa sanoina ja kentillä jopa väkivaltaisuutena. Huonosta kierteestä jää presidentin mukaan kuitenkin helposti jotain jäljelle.

– Tulette varmasti kohtaamaan ikävää, jopa ilkeää ja pahantahtoista. Ulkopuolisen on helppo sanoa, ettei sellaisen saa antaa vaikuttaa, mutta sisällään kohde sen tuntee. Vaikka asiat täällä riitelevät, tulee ihmistä kunnioittaa. Eikä kunnioitus tunne puoluerajoja. Sellainen keskustelu olisi malliksi myös suurelle yleisölle.