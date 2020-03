Presidentti Niinistö kehottaa pidättyväisyyteen matkailussa koronan takia: "Ei myöskään ole vaaratonta vierailua"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti sunnuntaina, että Suomessa on todettu neljä uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista kaksi on todettu Helsingin ja Uudenmaan, yksi Pirkanmaan ja yksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut koronavirukseen kantaa myöhään sunnuntai-iltana Facebookissa. Niinistön mukaan koronavirus on syytä ottaa vakavasti.

"Valtiojohtoa myöden joudumme nyt miettimään käyttäytymistä; niin matkustelua kuin normaalia kanssakäymistä ihmisten parissa. Matkojen ja tilaisuuksien peruuttaminen ja etukäteen sovittu kättelyjen ja lähietäisyyden välttäminen ovat nyt arkipäivää", Niinistö kirjoittaa.

Niinistö muistuttaa, että viime päivinä Suomessa tietoon tulleet koronatapaukset ovat liki poikkeuksetta liittyneet tartuntoihin Pohjois-Italiassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti sunnuntaina, että Suomessa on todettu neljä uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista kaksi on todettu Helsingin ja Uudenmaan, yksi Pirkanmaan ja yksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä, joka liittyy matkailuun Pohjois-Italiassa.

Niinistön mukaan koronatilanteesta on syytä ottaa opiksi.

"Ensiksikin matkailun suhteen. Harkitseva pidättyväisyys alkaa olla paikallaan. Mitä enemmän ihmisiä ja mitä laajemmalta alueelta he kerääntyvät samaan paikkaan, sitä suurempi on riski. Tämän vuoksi useita mittavia tilaisuuksia on peruutettu ja kisoja käydään ilman yleisöä. Ei myöskään ole vaaratonta vierailua, virus on löytänyt tiensä esimerkiksi Ranskan parlamenttiin ja EU:n päämajaan", Niinistö toteaa.

Hän kehottaa myös matkalta palanneita ryhtymään toimiin viruksen leviämisen estämiseksi.

"Viruksen itämisaika yllättää helposti - siksi kaikki mahdollinen varovaisuus kotiin palattua on paikallaan. Pari viikkoa ei ole kovin pitkä aika pidättyväiseen käyttäytymiseen, ja sen kohteena oleville kanssaihmisille on hyvä ja oikein kertoa syy", Niinistö kirjoittaa.