Presidentti Niinistö ilmastokokouksessa: Nuorten viesti otettava vakavasti, Suomi haluaa johtaa esimerkin avulla

Nyt on viisaita sanoja. Muutos on tehtävä pelkästään taloudellisista syistä. Öljyn hinta nousee ilman verojakin. Meidän on opittava omavaraisiksi. Oli ihmisen vaikutus mikä tahansa. Ei enää rahaa Putinille tai muille palmun juuressa lepäilijöille. Muuten jo nyt jokainen säästää, jos pystyy esim. Kaasulla ajamaan. Eli kaasua joka kylään, missä sitä vain voi tuottaa.