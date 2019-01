Presidentti Niinistö: Eurooppa on ajautunut riitoihin omien arvojensa takia – Riemukaaren alla näennäinen sopu vaihtui kuukaudessa kiivaaseen taistoon

Päättäjillä alkaa puntti tutisemaan ja ihan syystä.

Tämän kansanvaihdoksen tuotosta tämä kaikki ja siihen on vain mykkäsen kaltaiset syyllisiä ja he tulevat sen vielä huomaamaan.

Aivan turhaa selitellä mitään. Parasta kun jokainen pysyy omissa maissaan ja kotonaan, niin ei ole ongelmia. Työn takia muutot on ihan ok, mutta siivelläeläjät voivat pysyä kotonaan. Kaikenlainen kehitysapu myös pois, sillä nuo ovat rahoitusta ainoastaan sodan jatkumiselle.

Turha yrittää hiljentää kansaa valheilla ja sananvapauden rajoittamisillä syyllistäen kansalaisia vihapuhujiksi.

Päättäjät kautta EU:n ovat vihapuhujia/ vihatekijöitä, jotka yrittävät kansanvaihdolla saada eripuraa aikaan, ja saavat myös mutta siinä itse tosin hävinneenä.