Presidentin kirjakeskustelusta sukeutui väittely – esillä niin nyljetty ja kiusaantunut olo sekä ehdotus vaihtaa ammattia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei kovin innostuneesti vaikuttanut suhtautuvan hänestä tehtyihin kirjoihin, kun presidentti ja kirjojen kirjailijat kohtasivat Turun kirjamessuilla lauantaina.

– Paljon on puuta hakattu Suomen metsistä, jotta nämä kirjat on saatu painettua. Amerikassa on sanonta, että niin on kuin elävältä nyljetty, Niinistö tuumi keskustelun aluksi.

Keskustelusta syntyi ajoittain rapsakkaa väittelyä Niinistön ja toimittaja-kirjailija Lauri Nurmen välillä. Nurmi on kirjoittanut yhdessä toisen Aamulehden toimittajan Matti Mörttisen kanssa kirjan Mäntyniemen herra.

Kirjassa nostetaan esille esimerkiksi se, että Niinistö matkusti elokuussa 2014 tapaamaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia, vaikka EU:ssa oli esillä Venäjä-tapaamisten vähentäminen Krimin kaappaamisen takia.

– Väite, että olisin vetänyt välistä ja tehnyt irtioton, on outo. Se kiusaa, että olisin toiminut jotenkin omituisesti, Niinistö harmitteli ja luetteli liudan eurooppalaisia valtiojohtajia, joiden kanssa oli Putinin tapaamisesta keskustellut.

Niinistön mukaan kaikki valtiojohtajat ymmärsivät Suomen halun pitää yhteyttä Venäjän johtoon.

Nurmi korosti, että valtaa käyttäviä poliitikkojen toimia on kritisoitava rakentavasti ja kirjan väitteet perustuvat useisiin lähteisiin.

– Vielä esimerkiksi 40 vuotta sitten presidentin toimia ei olisi voinut kritisoida, Nurmi totesi.

Mäntyniemen herra -kirjassa kerrotaan myös siitä, että Niinistö kutsui joulukuussa 2015 työmarkkinaosapuolia keskustelemaan vaikeasta kilpailukykysopimuksen tilanteesta.

– Jos nämä tapaamiset olisivat paljastuneet silloin, se olisi ollut perustuslaillinen hulabaloo siitä, että presidentti osallistuu sisäpolitiikkaan, Nurmi sanoi.

Nurmen ja Mörttisen kirjan julkistamisen aikoihin presidentti Niinistö julkaisi sosiaalisessa mediassa runon, jossa pienestä kiiskestä kasvaa suuri lohi.

– Minusta on oireellista, jos tähän kritiikkiin vastataan runolla, Nurmi totesi.

– En minä vain yhteen asiaan vastannut runolla vaan koko kirjaan, Niinistö vastasi.

Keskustelua seuranneen yleisön suurin osa vaikutti olevan alusta asti Niinistön linjoilla, sillä presidentti sai alusta asti suosionosoituksia puheenvuoroilleen. Kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet Turun messukeskuksen auditorioon keskustelua seuraamaan.

Tasavallan presidentti ei keskustelussa ollut kovin riemuissaan hänestä tehdyistä kirjoista.

Kohutuimpia asioita Nurmen ja Mörttisen kirjassa on ollut se, että Niinistö olisi käyttänyt vaikutusvaltaansa Fennovoiman ydinvoimahankkeen toteutumisen puolesta. Kirjan mukaan Niinistö olisi sanonut Fortumille Suomen ja Venäjän suhteiden kärsivän, jos Fennovoiman hanke ei toteudu.

Niinistö on jyrkästi kiistänyt mitenkään painostaneensa Fortumia mukaan Fennovoiman hankkeeseen ja teki niin nytkin. Hän paheksui Aamulehden otsikkoa, jossa sanottiin Niinistön komentaneen Fortumia.

– Myittekö kirjaa Aamulehden otsikolla, Niinistö mietti.

– Kyse oli presidentin vallankäytöstä, Nurmi vastasi.

– Kannattaisi harkita alan vaihtoa. Politiikassa vastataan juuri noin, Niinistö kuittasi.

– Otan tämä kohteliaisuutena, Nurmi päätti.

Muut keskusteluun osallistuneet kirjailijat eli Risto Uimonen ja Tuomo Yli-Huttula jäivät keskustelussa hieman sivuosiin, kun väittelyä heräsi erityisesti Nurmen ja Mörttisen kirjasta.

– Se on arvokasta että näistä asioista keskustellaan ja presidentti ottaa osaa keskusteluun. Jokaisesta puolueesta olisi hyvä tehdä vastaavia kirjoja, Yli-Huttula sanoi.

– Niinistöstä riittää vielä toisen kauden jälkeen lisää kirjoitettavaa, pohti Uimonen.

Kirjailijat puivat keskustelun aikana myös nimettömien lähteiden käyttöä ja siihen liittyviä haasteita muun muassa lähteiden motiivien arvioinnissa. Myös presidentti Niinistö korosti motiivien arvioimista.

– Politiikan piirissä on kateutta ja katkeruutta. Miksi joku haluaa esiintyä nimettömänä? Me ihmiset olemme lisäksi sellaisia, että helposti liioittelemme juttuja, Niinistö sanoi.