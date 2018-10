Potkujen antaminen ei ole vaikeata nytkään – Asiantuntija hallituksen esityksestä: "Tästä voi seurata vain sutta"

Tästä nyt on jo liki 15 vuotta mutta on sekin täysin mahdollista ja jopa kahdessa oikeusasteessa vahvistettua että työnantaja voi toimia näin: Ensin, kun katsotaan ajan tulleen sopivaksi ja välttämättömät työvoiman vähennystarpeet ovat katsottu olemassa oleviksi, pestataan uusia työntekijöitä siten että heidän työsuhteensa hyvin nopeastio vakinaistetaan. Sitten, muutama kuukausi myöhemmin, aloitetaan yt-neuvottelut ja hankkiudutaan kalliimpipalkkaisista, asenteiltaan ei-niin-miellyttämisenhaluisista ja työhaluttomammista eroon perusteena tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Ei haittaa vaikka ne vanhat olikin pestattu tekemään mitä hommaa vain ja että heidän osaamisensa olisi piisannut mihin yrityksen työhön tahansa. Sillä että joku on taloon vasta tullut ei ole käytännön merkjitystä. Lopputulos on että hovioikeudessa työntekijä on irtisanomisensa riitauttaneena se riidankylväjä kirjaimellisesti... Ei siinä punnita onko perhettä vai ei.

Sama firma, entinen valtionyhtiö, aikoinaan kehui sillä ettei 30 vuoteen ole irtisanonut ketään ja vakinaiostamisetkin oli harkittuja niin että käytäntönä jokainen oli määräaikaisuuksissa noin puoli vuotta ellei vuodenkin ennen toistaiseksi pestaamista.

Mutta työtapaturmissa sitten huomasi että jos säästöjen vuoksi oli tingitty ja työntekijä joutui alttiiksi vaarallisille käytännöille ja sattui työtapaturma niin ensin vietiin kukat omaisille ja sitten väistettiin kaikki vastuu, jätettiin oman onnen nojaan. Oli pieniä lapsia mutta eihän ne olleet firmassa töissä! Siinä näkee että iso saa tehdä loppujen lopuksi mitä lystää ja uhri on syyllinen. Älkää olko liian luottavaisia!