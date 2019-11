Postin työehtoriita jatkuu: PAU hylkäsi sovintoesityksen, koska Medialiitto ei hyväksynyt esitystä pakettilajittelijoista – Tukilakot laajenevat maanantaina

Nyt on sellainen lakko että palkansaajan ON vuoro saada tahtonsa läpi ! ilman että pienituloisen palkansaajan etuuksia leikartaan. Yritysten johtajille ja hallintoneuvostojen jäsenille kyllä on palkat ja palkkiot nousseet jopa satoihin tyhansiin euroihin, nyt palkansaajille on vuoro nostaa palkkoja JA tuntuvasti , ainaisten hintojen nousujen myötä.