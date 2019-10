Postin toimitusjohtaja Malinen eroaa, väliaikainen toimitusjohtaja nimitetty

Hyvä näin, sillä osa virkaportaiden yläpäässä kuvittelee, että he ovat koskemattomia ja he saavat tehdä mitä haluaa, mutta se on vain harhaa.

Samaa toimintaa kuulee myös olevan esim. kaupan puolella, joissa ylemmällä olevat päälliköt itkettävät alaisijaan päivittäin sumeilematta, itse ei kyllä tikkua ristiin panna itselle kuuluvissa tehtävissä, vaan kaikki siirretään alaisille, onko oikein?

Kaikki alaisilla onnistuneista töistä vedetään kunnia itselle, muutoin haukut niskaan.

Tälläinen toiminta on ns. työpaikkakiusaamista, jonka kohteeksi joutuvat ehdottomasti tulee tuoda esiin em. päälliköiden yläpuolella olevalle johtajille tai henkilöstön asioista vastaavalle tai alan liitoille, oma irtisanoutuminen kiusaamistapauksissa se viimmeinen vaihtoehto, muutoin ei huonoista johtamistavoista ei päästä eroon.