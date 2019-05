Postin selvitys: jakelupäivien vähentäminen leikkaisi päästöjä merkittävästi

esimerkiksi ruskossa pitkärivi näkyy postiautoja,moniko näistä on kaasu-autoja???ruskon kaasutankkausasema on kivenheiton päässä,siinä olisi ekoteko eikä tarvitsisi rankaista asiakkaita heikentämällä jo valmiiksi heikkoa palvelua,ainoa mitä postilla pitäisi vähentää on turhat päälliköt,suunnittelijat jne,tai hommata edes ammattitaitoisia tai maalaisjärkeä omaavia.