Postin kiistaan yritetään etsiä ratkaisu keskiviikoksi – neuvottelut voivat jatkua myöhään Paltan toimistolla Etelärannassa

Ihan mukava kiusata ja sanoa asiat, kuten on. Aikanaan, kun ammattia itselle valitsin, otin tottakait selville, mikä on mihinkin koulutus ja mikä on keskipalkka muilla vastaavilla ammattimiehillä. Silloin selvitin kysymällä suoraan ko. ammatin harjoittajilta hyvät ja huonot asiat töissä. Nykyään nettiaikana kaikki on todella helppoa. Jos peruskoulutuksen menee vain joukon mukana, sitä saa loppuelämän katua. Onhan toki muitakin ammatteja, joihin en elämän kuuna päivänä nuorena alkaisi. Sen näkee koko elämän tilipussissa, tämä on fakta. En sentää viitsi alkaa niitä nimeämään. Minulla taas monta nuorta ovat sukulaiset pilanneet liialla lellimisellä ja holhouksella. Äiti kun on ruoat tehnyt nuorena ja limukat, sipsit ostelleet ja hellineet. Sitten aikaisena niistä ei ole työelämään. Ennen oli maalla peräkammarin poika, nyt se ilmiö on tullut kaupunkiin ja pahempana. Ne sentään kävi marjassa poimiin kotiin talveksi, nykyään ne varmaan eksyisi, vaikka on kännykässä kartat. Ei niiltä voi kompanssin käyttöä ja suunnistusta ollenkaan olettaa osaavan. Eksyisivät raukat. Kännystä voi akku loppua.