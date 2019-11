Postin kiistaan etsitään ratkaisua – Paltan Tuomas Aarto neuvotteluista: "Tilanne on herkkä"

Ei saa paketteja ulos postin toimipisteistäkään, vaikka on saapumisilmoitus kädessä ja paketti on hyllyssä. Nyt alkaa hirttämään lopullisesti kiinni tämä homma. Otetaanko säilytysajat huomioon, normaali pakettien säilytysaika 7 vuorokautta - nyt lakon myötä ilmeisesti useita viikkoja? Kun säilytysaika tulee umpeen, niin postilla on hieno lisäpalvelu "osta lisää säilytysaikaa".

Ei muuten, mutta itsellä jää ostamatta koska ei ole oma syy ja lähetystä on yritetty noutaa ajallaan.