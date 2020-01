Postin johdosta eronnut Heikki Malinen neuvoo nyt Postin johtoryhmää, mutta bonusten kertyminen päättyi: ”Erillisestä tittelistä ei ole sovittu”

Ex-toimitusjohtajan Heikki Malisen uusi pesti kestää Postissa maaliskuun loppuun saakka, jolloin hänen irtisanomisaikansa päättyy. Malinen raportoi tehtävässään Postin hallituksen puheenjohtajalle Markku Pohjolalle.

Viime lokakuussa Postin toimitusjohtajan tehtävästä irtisanoutunut Heikki Malinen työskentelee edelleen Postissa. Postin johtoryhmästä kerrotaan, että Malinen neuvoo uudessa tehtävässään Postin johtoryhmää. Uusi tehtävä Postissa kestää maaliskuun loppuun saakka, jolloin hänen irtisanomisaikansa päättyy.

Verkostoitumispalvelu Linkedinissä Malinen kertoo profiilissaan, että hänen tittelinsä on strateginen neuvonantaja. Hän ei kuitenkaan mainitse minkään yhtiön nimeä nimikkeen yhteydessä. Postin viestinnän mukaan Malinen vastaa yhtiössä ”erikseen sovituista työtehtävistä”.

– Erillisestä työtehtävään liittyvästä tittelistä ei ole sovittu, kertoo sähköpostitse Postin viestintäjohtaja Piia Kumpulainen.

Viestinnän mukaan Malinen ei ole enää Postin johdon bonusohjelmien piirissä. Bonusten kertyminen päättyi, kun hän irtisanoutui. Malinen raportoi tehtävässään Postin hallituksen puheenjohtajalle Markku Pohjolalle.

Syksyllä toimitusjohtaja Malisen eroa edelsi laaja julkinen keskustelu Postin pakettilajittelijoiden työehdoista ja Postin ylimmän johdon palkitsemisesta.

Posti kertoi syksyllä siirtävänsä satoja työntekijöitä halvemman työehtosopimuksen piiriin. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n laskelmien mukaan työehtosopimuksen vaihtaminen olisi tarkoittanut jopa 30 – 50 prosentin palkanalennuksia yksittäiselle työntekijälle taulukkopalkat ja muut työehtosopimuksen lisät huomioiden. Kiistassa päästiin sopuun vasta lakkoilun jälkeen marraskuussa, kun Palvelualojen työnantajat Palta ja PAU solmivat kaksivuotisen sopimuksen.

Työehtokiistan aikaan julkisuuteen nousi myös tietoja Postin johdon palkitsemisesta. Postin toimitusjohtajana työskennellyt Heikki Malinen tienasi esimerkiksi 2018 vuonna 987 764 euroa, joka tarkoittaa 82 313 euron kuukausiansiota. Malisen ansioissa oli mukana bonuksia ja kannustinpalkkioita yhteensä 376 841 euroa.

Silloinen omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) vaati viime syksynä Postia linjaamaan johdon palkkoja uudestaan. Nykyisin eurooppa- ja omistajaohjausministerinä on Tytti Tuppurainen (sd.), mutta Postin johdon palkkamuutoksista ei ole toistaiseksi kerrottu julkisuuteen.

Yhden bonuksen Malinen on saattanut saada vielä irtisanoutumisen jälkeenkin. Postin palkka- palkkioselvityksen mukaan joulukuussa 2019 oli tulossa tavoitteiden täyttyessä maksuun 2X-kannustin.

Siinä pienin mahdollinen palkkio on 12 ja maksimikorvaus 60 prosenttia vuosipalkasta. 2X-kannustimella on Postissa kaksi mittaria, joiden toteutumista on seurattu joulukuussa 2018 ja vuoden 2019 kesäkuussa. Kyse on konsernin oikaistusta tuloksesta ja asiakastyytyväisyydessä. Posti ei ole toistaiseksi kertonut, ovatko bonusohjelman tavoitteet täyttyneet ja onko 2X-bonus mennyt maksuun.

Jos Malinen saisi 2X-ohjelmasta 60 prosentin maksimibonuksen, niin se tarkoittaisi hänen vuoden 2018 kokonaispalkastaan laskettuna 366 544 euron pottia.

Palkka- ja palkkioselvityksen perusteella Postin johtoa koskevat viime syksynä LTI10 ja LTI11-palkitsemisohjelmat. Niistä maksetaan palkkio vuosina 2021 ja 2022, mikäli esimerkiksi kannattavuuteen ja Postin pakettiliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun liittyvät tavoitteet täyttyvät.

Postin viestintä ei suostunut syksyllä kommentoimaan, oliko toimitusjohtaja samanaikaisesti kolmen eli LTI10-, LTI11- ja 2X-bonusohjelmien piirissä. Myöskään sitä ei ole kerrottu, menivätkö 2X-kannustimet maksuun.

Palkkiokohun keskellä Malinen lupasi luopua kahden kuukauden peruspalkastaan, josta kertyy 92 000 euroa. Maliselle ei ole maksettu päätöksen takia palkkaa loka-marraskuulta 2019.

Malinen ei halunnut antaa haastattelua Lännen Medialle. Hänen assistenttinsa Postissa vahvistaa, että Malinen on toiminut muiden tehtävien ohessa asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistuneen Realia Groupin hallituksen puheenjohtajana viime syksystä lähtien. Vuodesta 2017 Malinen on kuulunut yhtiön hallitukseen.

Postin viestintäjohtajan Piia Kumpulaisen mukaan Malisen maaliskuun loppuun saakka kestävä irtisanomisaika on johtajasopimuksen mukainen.

– Hänelle maksetaan työsopimuksen mukainen korvaus kuuden kuukauden irtisanomisajalta vähennettynä kahden kuukauden palkalla aiemman ilmoituksensa mukaisesti, Kumpulainen viestittää sähköpostitse.

Työtekijäporrasta palkitaan Postissa "Kiitos"-palkkioilla. Erityisen "Postin Kiitos"-palkkion piirissä oli viime vuonna noin 13 500 työntekijää. Summat ovat Postin mukaan muutamia satoja euroja.

– Palkkioilla tarjotaan esimiehille nopea, yksinkertainen ja käytännöllinen työkalu tilannekohtaiseen palkitsemiseen. Tyypillisesti summat ovat yleensä muutaman sadan euron luokkaa, mutta niissä on vaihtelua, Postin henkilöstöjohtaja Hanna Reijonen kertoo sähköpostin välityksellä.