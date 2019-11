Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola: Liikkeenluovutuksella on ollut omistajan tuki, asiasta keskusteltu suoraan ministeri Paateron kanssa

Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola sanoo, että Postin suunnitelmilla ja pakettilajittelun liikkeenluovutuksella Posti Palvelut Oy:hyn on ollut omistajaohjauksen tuki. Pohjolan mukaan viime viikkojen postikiistan keskiössä olleesta liikkeenluovutusasiasta on keskusteltu myös suoraan omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) ja hänen avustajiensa kanssa.

Pohjolan mukaan Postille ei missään vaiheessa valmistelun aikana ole esitetty suullisesti eikä kirjallisesti, että omistaja vastustaisi sitä.

– Meillä on ollut jatkuva dialogi omistajaohjauksen ja yhtiön välillä, missä myös virkamiehet ovat olleet keskeisessä roolissa. Kuten julkisuudessakin on todettu, Posti on informoinut ministeriä liikkeenluovutusta koskevista suunnitelmista valmistelun aikana. Jos omistajalla olisi ollut eriävä kanta ja sellainen olisi tuotu esille, olisimme siihen ehdottomasti reagoineet, vaikka kysymys onkin hallituksen päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, korostaa Pohjola.

Posti lähetti asiasta tiedotteen perjantaina aamulla.

Tiedotteen mukaan Posti esitteli ministeri Paaterolle ensi kerran liikkeenluovutussuunnitelmia ja taustaperusteluita 7. kesäkuuta tänä vuonna.

– Ministerin avustajien kanssa asiaa käytiin läpi tarkasti 8. elokuuta ja itse ministeriä informoitiin myös 10. elokuuta ennen yhtiön hallituksen 11.–14. elokuuta kokousta, jossa päätökset tehtiin, ja tietyistä yksityiskohdista keskusteltiin puhelimitse kokouspäivien aikana. Lisäksi käytännön yksityiskohdat aikatauluineen ja julkistussuunnitelmineen esiteltiin ministerille 21. elokuuta. Posti tiedotti pakettilajittelun muutoksista 29. elokuuta ministerin avustajien kanssa sovitun mukaisesti, tiedotteessa todetaan.

Omistajaohjausministeri esitti 3. syyskuuta aikalisää Postin työehtosopimusten muuttamisessa, mutta tämän jälkeen omistajaohjaus ei ole vaatinut liikkeenluovutuksen perumista.

Ministeri Paatero on korostanut päivämäärää marraskuun ensimmäinen, jolloin pakettilajittelijat oli tarkoitus siirtää toiseen sopimukseen.

Tällä viikolla tehdyn uuden työehtosopimuksen mukaan pakettilajitteluhenkilöstön liikkeenluovutusta ei peruttu.