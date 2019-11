Postin "aitagate" herättää ihmetystä - PAU:n puheenjohtaja kertoo, ettei uudesta kulkuväylästä päässyt sisään, ellei nimi ollut listalla

Postin työntekijät ovat pyytäneet uutta kulkureittiä taloon jo aiemmin. Pyyntö hylättiin turvallisuusriskin takia.

Postin lakossa on nähty heti ensimmäisenä päivänä erikoinen näytelmä koskien Liedossa sijaitsevat postikeskuksen ympärillä olevaa aitaa.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen kertoi aamupäivällä, että

työnantajan käyttämille vuokratyöntekijöille oli tehty reikä postikeskusta ympäröivään aitaan, jotta he pääsisivät lakkovahtien ohi.

Puheenjohtajan lähettämästä kuvamateriaalista käy ilmi, että kello viiden jälkeen aamulla uutta kulkuväylää leikataan vuokratyöntekijöille aitaan.

Toinen, valoisampaan aikaan otettu kuva kertoo uudesta kulkuaukosta Liedon postikeskuksessa, jossa käsitellään paketteja.

Ei tekemistä lakon kanssa

Posti on kertonut oman versionsa tapahtumasarjasta Taloussanomille. Postin versio on, että aitaa ei avattu siksi, että vuokratyöntekijät olisi viety sisään ohi lakkovahtien.

Postin poikkeustilannejohtaja Jarmo Ainasoja on viestittänyt Taloussanomille, että matka sisätiloihin on uutta kulkureittiä pitkin huomattavasti aiempaa lyhyempi.

Matka lyheni jopa useita kymmeniä metrejä. Ainasoja jatkoi, että hänen tietääkseen uudella kulkureitillä ei ollut mitään tekemistä lakon kanssa.

– Kulkureitti on tarkoitettu kaikille työntekijöille, ei ainoastaan vuokratyöntekijöille. Aidan purkaminen on normaali, mutta kuitenkin melko harvinainen toimenpide. Aitaa saatetaan purkaa esimerkiksi tilanteissa, joissa ajojärjestelyt muuttuvat tai oikea portti on rikki, poikkeustilannejohtaja viestitti lehdelle.

Puheenjohtaja Niemistä kommentit hämmästyttävät.

– Kyllähän vastapuoli taas onnistui yllättämään, ja joka kerta yllätyn siitä, miten luokatonta valtionyhtiön henkilöstöpolitiikka voi olla, hän jatkaa.

Ei sisäänpääsyä

Nieminen kertoo hetki sitten saaneensa viestin Postin työntekijältä, joka aamulla yritti sisään tuosta uudesta portista.

– Kyse on työntekijästä, jonka tehtävä ei ole lakon piirissä. Häneltä oli kysytty nimeä, kun hän yritti mennä töihinsä uuden väylän kautta. Kun nimeä ei portilla olleen vartijan listasta löytynyt, niin häntä ei päästetty sisään. Jos sanotaan, että kulkureitti on tarkoitettu kaikille työntekijöille, niin miksi näin, Nieminen kysyy.

Turvallisuusuhka

Toinenkin erikoisuus löytyy työnantajan kommenteista.

– Työntekijät ovat halunneet uutta sisääntuloväylää jo vuosia sitten. Juttelin pääluottamusmiehen kanssa asiasta hetki sitten. Työntekijät ovat ehdottaneet sitä, koska matka olisi lyhyempi.

Siihen ei suostuttu.

– Päätöstä perusteltiin sillä, että alueella on niin kova rekkaliikenne, että kulku olisi turvallisuusriski. Nyt tämä riski näköjään poistui aamuviideltä lakon ensimmäisenä päivänä, Nieminen hymähtää.