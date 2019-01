Postilentojen loppu ei vaikuta lääkejakeluun tai näytteenottoon – vain yksi aine vaatii lentokyydin

Hätätilanteessa lääkkeet kulkevat Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa useimmiten taksilla kuten tähänkin asti.

Postilentojen lakkaaminen Helsingin, Oulun ja Rovaniemen välillä ei tuonut muutoksia pohjoisten sairaanhoitopiirien arkeen. Posti lakkautti arkiöisin neljä kertaa viikossa tehdyt postilennot vuodenvaihteessa. Reitti kulki Rovaniemeltä Oulun kautta Helsinkiin ja takaisin.

– Emme ole käyttäneet postilentoja lääke- tai näytekuljetuksiin, sairaanhoidollisten tukipalvelujen tulosaluejohtaja Katri Vuopala Lapin sairaanhoitopiiristä sanoo.

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ulkoistanut laboratorionäytteiden käsittelyn NordLabille, joka toimii usealla paikkakunnalla Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Ainoa lentokuljetusta Helsingistä Rovaniemelle vaativa näytteenottoon liittyvä asia on isotooppitutkimus, jota käytetään etsittäessä etäpesäkkeitä luustosta.

Rovaniemellä tehtävään kuvaukseen tarvitaan radioaktiivista ainetta, jota valmistetaan Helsingissä. Aineen käyttöaika on puoliintumisajan vuoksi lyhyt, joten se valmistetaan aina tilauksesta ja ketju valmistuksesta aineen käyttöön suunnitellaan nopeaksi.

– Tämän aineen kuljetus on tilattu ostopalveluna, mutta ei Postilta, Katri Vuopala kertoo.

Vuopalan mukaan lääkkeiden jakeluverkosto on maateitse tiheä ja nopea, joten lentoja ei juuri tarvita.

– Lääkkeet eivät lennä, vaan hätätilanteessa ne kuljetetaan yleensä taksilla, Vuopala kuvailee.

Oulun yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekin apteekkari Sirpa Ämmälä kertoo, että lentotien käyttämistä harkitaan silloin, kun tarvittavaa lääkettä ei ole, eikä lääkinnässä voida odottaa seuraavaan päivään.

– Tamron lääketukku sijaitsee Tampereella, josta lääkkeitä on tällaisessakin tapauksessa kuljetettu taksilla Ouluun. Helsingissä sijaitsevista Oriolan lääketukuista lento on helpompi vaihtoehto, Ämmälä kuvailee.

Suu- ja sorkkatautiepäily vaatii lentokuljetusta

Myös eläinlääkinnän puolella lentokoneen käyttö näytteiden tai lääkkeiden kuljetuksessa on harvinaista.

Läänineläinlääkäri Pirkko Pirinen Lapin aluehallintovirastosta kertoo, että yleensä lentokuljetusta on tarvittu silloin, kun on ollut epäily suu- ja sorkkataudista. Silloin näyte on toimitettava nopeasti elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle tutkittavaksi Helsinkiin.

– Kuljetusmuoto riippuu aina tilanteesta ja siitä mihin aikaan konetta tarvitaan. Postilentoa ei ole käytetty, Pirinen kertoo.

– Lentokuljetusta tarvitaan hyvin harvoin, hän lisää.

Posti: Lakkauttamista harkittiin huolellisesti

Posti perustelee postilennoista luopumista hiilidioksidipäästöjen ja kustannusten vähentämisellä. Postin kirjepalveluiden johtaja Kaj Kulp kertoo, että postilentojen lakkauttamista harkittiin huolellisesti, ja asiasta neuvoteltiin kaikkien osapuolten kanssa.

Postilento lennettiin neljänä arkiyönä viikossa.

– Lennolla kulki Priority-kirjeitä ja yritysten käytössä olevia Yön yli perillä -lähetyksiä sekä pikakirjeitä ja joitakin lehtiä. Samalla pohjoiseen kulki ulkomailta Suomeen lähetettyä postia. Postilennoilla kulki kuitenkin vain murto-osa lähetyksistä, Kaj Kulp sanoo.