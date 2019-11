Postilakossa syntyi sopu, lakot loppuvat heti – Paltan Aarto kritisoi poliitikkojen puuttumista, PAU:n Nieminen ymmärsi omistajaohjausta

Postin ongelmat säilyvät niin kauan kuin sillä on taitamaton ja ylipalkattu hallitus ja yritysjohto, joka syytää joka vuosi rahaa kannattamattomaan logistiikkaliiketoimintaan Venäjälle. Ns. perinteisellä postitoiminnallahan (johon nuo mainitsemasi paperilaskut ja joulukortitkin kuuluvat) on mennyt viime vuodet varsin mainiosti ja liikevoittoa on tehty mukavasti - mutta niillä voitoilla ja henkilökunnan palkanalennuksilla sitten halutaan jostain syystä maksattaa tämmöinen aivan liian pitkäkestoinen ja persnettoa tekevä liiketoimintaexperimentti.