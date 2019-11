Postilakon selvitysryhmällä on edessä hikinen viikonloppu, sillä maanantaina voi rysähtää tukilakkojen suma

Kiistaa on mahdoton sovitella. Työntekijällä on aina viimesijainen oikeus päättää, antaako työvoimansa työnantajan käyttöön ja vastaavasti työnantajalla oikeus päättää, millaiseen työhön on halukas työntekijän palkkaamaan. Jos työntekijä ei hyväksy työnantajan tarjousta, hän ei ota työtä vastaan ja sama toisinpäin. Nyt on pattitilanne. Ainoa keino on purkaa kokonaan Oy Suomen Posti ja siirtää työvoima valtion suoraan käyttöön vanhoina työntekijöinä. Joku ehdotti, että jos työnantaja ei suostu ottamaan lusikkaa kauniiseen käteen, niin pankoon sitten lapun luukulle - niin tässä saattaa vain käydäkin, ja sekö olisi työntekijöistä hauskaa?