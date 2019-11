Postikiistassa sovintoesitys sekä malli pakettilajittelijoiden tilanteeseen – vastauksia odotetaan tänään kello 10

Jaahas, paketit ovat kulkeneet ilman postiakin ja siinä bisneksessä on tehty markkinaosuuksien uusjako. Näkynee postissa työpaikkojen vähenemisenä jo vuodenvaihteen jälkeen eli yt:t tulossa. Kirjepostin määrä on laskenut parinkymmenen prosentin luokkaa vuosittain viime vuosina ja postin työntekijöiden lakko tekee reippaan piikin prosenteissa. Ensi vuonna miinusprosentti alkaa kolmosella tähän vuoteen verrattuna ja työpaikkojen väheneminen on väistämätöntä eli yt:t tulossa. PAU on tyytyväinen.