Postikiistan ratkotaan parhaillaan valtakunnansovittelijan johdolla – Useat tukilakot uhkaavat pysäyttää Postin lähetysten käsittelyn ja kuljetuksen maanantaina

Nyt on Postin johtoporukan syytä katsoa syvälle peiliin. Miten tää nyt omasta mielestä niinku meni? Kourallinen Postin johtoa ei tinkinyt omista palkoistaan vaan alkoi työehtoshoppailemaan alimpien palkkaluokkien työntekijöitään, mikä ei mahdu kansalaisen oikeustajuun. Siitä tuloksena kymmenet tuhannet työntekijät osoittavat mieltään. Ainoa tehokas keino osoittaa mieltään on lakko. Neuvottelu ja nätisti puhuminen ei auta. Kuka tässä nyt on oikeassa, kourallinen lähes miljoonan euron vuosipalkkaa nauttivia johtajia vai kymmenet tuhannet kansalaiset? Tämän tilanteen alkuunpanijat ovat Postin johtajat, eivät työntekijät. Työntekijät eivät vaatineet päästä parempaan työehtosopimukseen. Posti johto vaati heiltä siirtymään heikompaan työehtosopimukseen.