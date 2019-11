Postijumi pahenee: Neuvotteluaikaa ei ole sovittu, autolauttojen rekkakyydit pysähtyivät – Paatero MTV:lle: En tiennyt työehtosopimuksen siirrosta

PAU tes

36 § Lomaraha

1. Työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa kesäkuun 15. päivänä, maksetaan loma-

rahaa jokaiselta hänen edellisenä lomanmääräytymisvuonna ansaitsemaltaan lomapäi-

vältä. Lomaraha maksetaan kuitenkin enintään 36 päivältä.

2. Lomaraha maksetaan myös:

a. määräaikaiselle työntekijälle, lukuun ottamatta kausityöntekijöitä,

b. eläkkeelle ja osa-aikaeläkkeelle siirtyvälle siirtymisen yhteydessä,

c. asevelvolliselle työntekijän palattua töihin asevelvollisuuden suorittamisen jäl-

keen,

d. muista kuin työntekijästä johtuvista syistä irtisanotulle työsuhteen päättyessä, se-

kä

e. työsuhteen päättyessä kuoleman johdosta.

3. Kuukausipalkkaisen työntekijän lomaraha lomapäivää kohti on 50 prosenttia päivä-

palkasta. Päiväpalkka lasketaan jakamalla työntekijän kesäkuun kuukausipalkka luvulla

25 ja lisäämällä saatuun osamäärään työehtosopimuksen 34 §:n 2 momentin mukainen

vuosilomalisä.