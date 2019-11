Postialan umpisolmuun on tehty ratkaisuehdotus – Osapuolet vastaavat esitykseen sunnuntaina

Työryhmä ei tiedota asiasta enempää ennen huomista.

Postin pakettilajittelijoiden työehdoista on annettu sovintoesitys. Asiasta kertoivat medialle Posti ja logistiikka-alan unionin (PAU) puheenjohtaja Heidi Nieminen ja palvelualojen työnantajia edustavan Paltan toimtiusjohtaja Tuomas Aarto. He tapasivat selvitysryhmää lauantaina iltapäivällä.

Riidan osapuolilla on aikaa antaa vastauksensa esitykseen huomiseen sunnuntaihin kello 15 mennessä.

700 pakettilajittelijan asemaa on puinut viikonlopun aikana työryhmä, joka aloitti työnsä perjantaina. Selvitysryhmässä istuvat työmarkkinakonkarit Jukka Ahtela, Lauri Ihalainen, Lasse Laatunen ja Ann Selin.

Neuvotteluja käydään valtakunnansovittelijan toimistolla Helsingin Bulevardilla, jossa on kuultu lauantaina riidan osapuolia ja valtakunnansovittelijaa yksi kerrallaan ja yhdessä.

PAU:n Nieminen sanoi aiemmin lauantaina medialle, että hän pitää edelleen tiukasti kiinni siitä, että 700 pakettilajittelijan työehtoja ei heikennetä.

Työryhmässä istuva Ann Selin viestitti Lännen Medialle, ettei työryhmä tiedota työn sisällöstä mitään vielä lauantaina. Selin ja niin ikään työtyhmään kuuluva Laatunen ovat todenneet, että ratkaisu on tarkoitus löytää viikonlopun aikana.

Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto muistuttaa, ettei Palta ole tässä varsinainen osapuoli.

Aarto viittaa siihen, että työehtosopimuksen syntymistä jarruttavassa kiistassa on kyse Postin päätöksestä siirtää pakettilajittelijat tytäryhtiö Posti Palvelut Oy:n palvelukseen ja sen myötä Medialiiton ja Teollisuusliiton solmimaan sopimukseen.

Kiista voi ratketa pian, jos sopu pakettilajittelijoista syntyy

Kun lajittelijoiden kohtalo on ratkaisu, työehtosopimus PAU:n ja Paltan välillä voi syntyä nopeasti. Varsinaiset työehtosopimusneuvottelut olivat monilta osilta edenneet pitkälle ennen niiden katkeamista.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala totesi Lännen Medialle torstaina, että hänellä on valmius käynnistää keskeytyneet neuvottelut nopeasti.

– Sovittelu keskeytyi, kun totesimme, ettei ole tarkoituksenmukaista jankuttaa 700 pakettilajittelijan tilanteesta, koska osapuolten on ratkaistava se keskenään. Sovittelut eivät kuitenkaan ole katkenneet, ja PAU:n puolelta on mahdollisuus liikkua, kun lajittelijoiden tilanne on ratkaistu, Piekkala muotoili.

Työryhmällä on kova aikataulupaine, sillä maanantaina uhkaa tukilakkojen suma, joka muun muassa lamauttaisi laivaliikennettä ja pääkaupunkiseudun julkista liikennettä. Niinpä ratkaisu lajittelijoiden kohtaloon yritetään löytää nopeasti, jotta postialan työehtosopimus saataisiin neuvoteltua loppuun.