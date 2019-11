On itsestään selvää että postin lakko ei lopu, ennenkuin työnantaja perääntyy. nyt on niin "kovat piipussa"työntekijöillä, että muutkin liitot tukevat loppuun asti. Siinä voi satamaliikennekin pysähtyä. On suorastaan törkeää, että valtio omisteinen posti on ensimmäisenä palkkoja laskemassa. Huonosti käy moinen johtaminen.