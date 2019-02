Posti: Runsas lumi haittaa lehtien ja postin jakelua ympäri Suomea – "Olemme kaikkialla nyt niin sanotusti samassa hangessa"

Kyllä se käytännössä saa tehdä mitä tahansa, ja pitää saadakin. Toimittaja on aurausurakoitsija, joka palvelee kaupunkia. Kaupunki puolestaan omistaa meidät asukkaat. Me maksamme kaupungille kiinteistöveroa siitä, että se hoitaa mitä hoitaa. Sitten hoidamme itse omalle pihallemme jemmaan sen lumen, jonka aura kokoaa tieltä ja puskee vapaisiin kohtiin eli pihojen liittymiin. Simppeliä ja helppoa. Toinen vaihtoehto on tietenkin se, että lingolla hoidetaan homma niin, että linko heittää lumen pitkälle pihan puolelle, jossa se sitten on joko meidän kolattava tai annettava olla. Jos se tulee tontin reunalle pysäköityjen autojen päälle niin autot pitää pysäköidä kauemmaksi ja vika on jälleen sekä asukkaan että autoilijan. Pääasia, että tilaajaa (kaupunki) on tyytyväinen, ja toimittaja (urakoitsija) saa rahansa. Tilaajan valvontaa ei tarvita, eikä alamaisten mielipiteillä ole syytä pitää merkitystä.

Toivottavasti vastasin kysymykseesi.