Posti nosti hintoja jo neljännen kerran lyhyen ajan kuluessa – Synttärikortin postitus on 40 senttiä kalliimpaa kuin pari vuotta sitten

Syy hintojen nostoon on siinä, että kirjepostin määrä on kymmenessä vuodessa puolittunut. Posti kommentoi, että kirjeiden väheneminen jatkuu yhä, ja tahti kiihtyy. Alkuvuonna tammi-maaliskuussa osoitteellisten kirjeiden määrä väheni 14 prosenttia, kun viime vuonna vastaavana aikana vähennystä oli 9 prosenttia.

Posti nostaa jälleen tavallisen kirje- ja korttimaksun hintaa. Kyseessä on jo neljäs hinnankorotus reilun kahden vuoden sisällä.

Hinnannousu koskettaa laajalti suomalaisia, sillä valtaosa kirjelähetyksistä on juuri kevyintä luokkaa eli alle 51-grammaista postia.

– Siinä hinta nousee nyt 10 senttiä. Viimeksi hinnankorotus tuli toukokuussa 2018, liiketoimintapäällikkö Tuija Åkerman Postin kuluttajakirjepalveluista kertoo Lännen Medialle.

Tätä aikaisemmat nostot olivat huhtikuussa 2017, jolloin alle 51-grammaiset kirjelähetykset nousivat 10 senttiä 1,20 eurosta 1,30 euroon, ja lokakuussa 2017, jolloin korotus oli 10 senttiä eli 1,30 eurosta 1,40 euroon.

Jos postimerkki vaikkapa syntymäpäiväkorttiin maksoi keväällä 2017 vielä 1,20 euroa, hinta on nyt 30.8. lähtien 1,60 euroa. Reilussa kahdessa vuodessa sen tavallisimman postimerkin hinta on kallistunut 40 senttiä.

"Pitää sekä leikata kustannuksia että nostaa hintoja"

Posti kertoi muutoksista tiistaina. Kirjemaksu nousee osassa painoluokissa, mutta osassa laskee. Karkeasti voi sanoa, että isoimmat, eli yli 500-grammaiset kirjelähetykset halpenevat, ja alle 500-grammaiset kallistuvat.

Postin muutostahti on kova, sillä viimeksi muutoksista kerrottiin vain noin neljä kuukautta sitten. Maaliskuun alusta lähtien tavallisten kirjeiden kulkunopeus on hidastunut kahdesta–kolmesta päivästä neljään päivään.

Tuija Åkermanin mukaan hintoja korotetaan jälleen, koska kirjepostin määrä on kymmenessä vuodessa puolittunut. Se johtuu suurelta osin digitalisaatiosta.

– Postinjakajan täytyy kiertää se sama kierros, olipa laukussa yksi kirje tai sata kirjettä. Yhden kirjeen kustannus siis nousee, ja sitä kustannusaukkoa nyt paikataan.

Åkermanin mukaan kirjeiden väheneminen jatkuu yhä, ja on merkkejä, että tahti kiihtyy. Tänä vuonna Postin ensimmäisen kvartaalin osavuosikatsauksessa kerrottiin, että osoitteellisten kirjeiden määrä väheni 14 prosenttia. Kuluttajakirjeet kuuluvat tähän ryhmään. Vuotta aiemmin eli vuoden 2018 ensimmäisenä kvartaalina vähenemistä oli 9 prosenttia.

– Pitää sekä leikata kustannuksia että nostaa hintoja, että pystymme kattamaan ne kustannukset, joita keräilystä, lajittelusta ja jakelusta syntyy.

Kysyntä Plus-merkille on ollut odotusten mukaista

Posti lanseerasi uuden Plus-merkin huhtikuun alussa. Plus-merkki on lisämerkkinä myytävä palvelu tavalliseen kirjeeseen tai korttiin. Lähetysten seurannasta näkee, kun Plus-lähetys on jaettu vastaanottajalle. Plus-lähetys jaetaan vastaanottajille nopeutetusti, toisena työpäivänä postittamisesta.

Lännen Media testasi heinäkuun alkupuolella, miten Plus-merkki liikkuu käytännössä eri puolilla Suomea. Tuloksena oli, että tavalliseen postimerkkiin verrattuna tuplahintainen Plus-merkki nopeutti kirjeen kulkua vain vähän. Lännen Median heinäkuisen testin mukaan puolet Plus-kirjeistä tuli perille samaan aikaan tavallisten kanssa.

Tuija Åkermanin mukaan kysyntä Plus-merkille on ollut odotusten mukaista eli ihan hyvää. Se on kuitenkin niin pieni osa kokonaispostivirtaa. että se ei Åkermanin mukaan paikkaa kustannusten nousua.

– Plus-merkillistä lähetystä menee meidän prosesseissa useita tuhansia joka arkipäivä. Tyytyväisiä ollaan. Sitä voi olla vaikea uskoa, mutta Plus-merkki on meiltä lähtenyt siitä ajatuksesta, että niillä, joilla on tarve saada nopeammin peruskirje perille, niin siihen on mahdollisuus lisämaksua vastaan.

Elokuun lopussa kirjeet jaetaan neljään painoluokkaa nykyisen kuuden sijaan. Alin ja ylin luokka pysyvät samoina.

Alin luokka on 1–50 grammaa edelleen. Painavin luokka eli 1001 grammasta 2000 grammaan eli kahteen kiloon pysyy samana.

Neljä keskimmäistä luokkaa yhdistyy nyt kahdeksi luokaksi: toiseksi alin luokka on jatkossa 51–250 grammaa, ja toiseksi ylin luokka 251–1000 grammaa.