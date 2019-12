Posti hukkasi Kelan paketin, joka oli matkalla Forssasta Tampereelle – kateissa on noin 50 asiakkaan asiakirjoja

Kaikkia tapaukseen liittyviä asiakkaita ei ole vielä tavoitettu, vaikka mysteerikatoaminen tapahtui jo viime helmikuussa.

Posti haki helmikuussa 2019 Kelan Forssan palvelupisteestä paketin, jota ei ole sen jälkeen tavoitettu. Paketti sisälsi noin 50 henkilön hakemuksia ja muita asiakirjoja. Pääosa asiakirjoista on Kelan käsityksen mukaan työttömyysajan ilmoituksia.

Paketti lähetettiin Forssan palvelupisteestä Kelan skannauskeskukseen Tampereelle.

Lähetyksen seurantakoodin mukaan Posti on ottanut paketin vastaan. Pakettia ei ole kuitenkaan merkitty Postin seurantajärjestelmässä luovutetuksi tai toimitetuksi vastaanottajalle. Se ei siis ole koskaan saapunut perille.

Posti aloittaa etsinnän uudestaan

Kela jäljitti pakettia yhteistyössä Postin kanssa toukokuun puoliväliin. Tällöin Posti ilmoitti lopettavansa etsimisen.

Postin mukaan on mahdollista, että paketista on irronnut lähetyslomake ja paketti on yhä tallessa Postin tiloissa. Tätä ei ole kuitenkaan voitu varmistaa.

Lännen Media pyysi torstaina Postia kommentoimaan tapausta, mutta sai vain lyhyen sähköpostivastauksen:

– Posti pahoittelee tapahtunutta ja siitä aiheutunutta huolta ja vaivaa. Otamme asian uudestaan tutkintaan ja teemme kaikkemme, jotta kadonnut lähetys löytyisi.

Kela ilmoitti tietoturvaloukkauksesta

Lähetys sisälsi Kelan etuuksiin liittyviä asiakirjoja, joissa on asiakkaiden henkilötietoja.

Kela ei ole voinut käsitellä asiakirjoja eikä näin ollen esimerkiksi myöntää etuutta.

– Emme valitettavasti ole kyenneet selvittämään kaikkien näiden asiakkaiden henkilöllisyyttä, joten emme ole pystyneet viestimään tästä henkilökohtaisesti, Kelan tietosuojavastaava Regina Ollila kertoo laitoksen tiedotteessa.

– Pahoittelemme osaltamme tapahtunutta ja uusien hakemusten täyttämisestä aiheutunutta vaivaa.

Kela on tehnyt tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Tietosuojavaltuutettu kehotti lokakuussa antamassaan päätöksessä Kelaa viestimään henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta myös niille asiakkailleen, joita se ole pystynyt tavoittamaan.

Näiden asiakkaiden tavoittamiseksi Kela on julkaissut ilmoituksen Forssan paikallislehdessä.