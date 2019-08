Posti alentaa noin 700 työntekijän palkkoja siirtämällä työntekijöitä uuden työehtosopimuksen piiriin – jatkossa työntekijät voivat saada palkkioita tuottavuudesta ja laadusta

Posti aikoo siirtää marraskuun alusta alkaen noin 700 työntekijäänsä Teollisuusliiton jakelua koskevan työehtosopimuksen piiriin, mikä tarkoittaa työntekijöille palkan alenemista.

– On erittäin ikävää, että joudumme tekemään muutoksia, joilla on vaikutuksia henkilöstön työehtoihin. Tämä on kuitenkin välttämätöntä, jotta voimme säilyttää ja luoda myös uusia ja uudenlaisia työpaikkoja, sanoo Postin Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän johtaja Turkka Kuusisto tiedotteessa.

Posti aikoo maksaa työntekijöilleen siirtymäajan tukea. Kokonaisansiot säilyvät ennallaan vuoden 2020 loppuun saakka. Tämän jälkeen työntekijä voi saada korotuksia ansioihinsa palkkiomallien avulla, jotka palkitsevat tehokkuudesta, laadusta ja asiakastyytyväisyydestä.

Postin mukaan kilpailu verkkokaupassa ja pakettijakelussa on erittäin kovaa, ja Postin on kilpailussa pärjätäkseen siirryttävä käyttämään samanlaisia työehtoja kuin muut jakelualan toimijat.

Posti sanoo vastaavansa toimilla postialan murrokseen ja nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin ja pyrkivänsä säilyttämään ja luomaan uusia kotimaisia työpaikkoja.