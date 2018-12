Porokolarien määrä jäämässä ennätysalhaiseksi - Porokello-sovelluksen kehittäjien mukaan sovelluksella ollut merkittävä rooli

Porokolareiden määrä on tänä vuonna jäämässä selvästi aiempaa alhaisemmaksi, ja osa hyvästä kehityksestä on autoilijoita varoittavan Porokello-sovelluksen käytön ansiota.

Kyse on älylaitteisiin asennettavasta sovelluksesta, joka varoittaa tien päällä sitä käyttävää autoilijaa lähellä olevista poroista. Tiedot perustuvat autoilijoiden antamiin reaaliaikaisiin tietoihin porohavainnoista.

Porokello on Lapin ely-keskuksen hallinnoima tutkimus- ja kehityshanke, missä "mobiiliteknologiaa hyödyntäen luodaan uusi älyliikenteen palvelu porovaroittamiseen".

Porokolarien määrä vuosittain on asettunut noin 4 000 tienoille, mutta joulukuun lähestyessä loppua niitä on kirjattu alle 3 050 kappaletta, kertoo Porokellon projektipäällikkö Henna Nurminen tiedotteessa.

Kolarien vähentymiseen ovat vaikuttaneet tänä vuonna myönteisesti paitsi Porokellon käyttö, myös lämmin kesä ja vähäluminen talvi.

– Porokello on vakiinnuttanut paikkansa poronhoitoalueella liikkuvilla autoilijoilla. Päivätasolla käyttäjiä on parhaimmillaan toista tuhatta. Tämä varmasti on vaikuttanut porokolarien määrään alentavasti, Nurminen sanoo.

– Porokellon Musta marraskuu -liikenneturvallisuuskampanja taas muistutti suuresta porokolaririskistä juuri marraskuun aikana. Tämä yhdessä vähälumisen alkutalven kanssa tuntuu toimineen, sillä marraskuun porokolari määrä näyttää jäävän lähes puoleen viime vuoteen verrattuna.

Porokello on lisäksi seurannut syksyn ja alkutalven aikana varoittajien aktiivisuutta. "Porokellosankareiksi" nostettiin tänä vuonna alueellisesti aktiivia toimijoita, jotka palkitaan työstä liikenneturvallisuuden hyväksi.

Palkitut saavat muun muassa poronpaistin.

Porokellonvaroittajina toimii ammattiautoilijoita sekä ammattiryhmiä, jotka ajavat paljon poronhoitoalueella. Varoittajat tekevät poroista varoituksia järjestelemään näköhavaintoihin perustuen.

Varoitus on puoli tuntia voimassa ja sen vastaanottavat kaikki Porokellon käyttäjät, jotka alueella sillä hetkellä liikkuvat.

Vuoden 2019 alussa Porokello-hanke siirtyy ely-keskukselta Lapin liiton hallinnoimaksi. Mukaan tulee yritysmaailmasta myös OP.